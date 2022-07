Podnikatelé obvinění v kauze Dozimetr získali za dva roky z dopravního podniku přes 100 milionů korun

Smlouvy za téměř 114 milionů korun získali od pražského dopravního podniku podnikatelé obvinění v kauze Dozimetr kolem lobbisty Michala Redla a dnes už bývalého pražského náměstka Petra Hlubučka.

A to jen během posledních dvou let, kdy údajná organizovaná zločinecká skupina podle policie fungovala. Radiožurnál zjistil sumu z registru smluv.

Hlavní obvinění si podle policie dosazovali na klíčové pozice v dopravním podniku své vlastní lidi, aby některé tendry zmanipulovali a získali peníze ze zakázek.

Hlavní obvinění si podle policie dosazovali na klíčové pozice v dopravním podniku své vlastní lidi, aby některé tendry zmanipulovali a získali peníze ze zakázek.

Zástupci firem popírají, že by se k zakázkám dostali díky organizované skupině, a tvrdí, že je získali v transparentní soutěži. Všechny jejich smlouvy nyní nechá prověřit magistrát. Praha 5:00 11. července 2022

„Je to strašné, podle mě to svědčí o nedostatečně nastavených kontrolních mechanismech nad městskými firmami, nad dopravním podnikem,“ reagovala pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) na zjištění Radiožurnálu. Dodala, že právě proto pražský magistrát rozhodl o auditu.

„Protože se musí všechny tyto skutečnosti prozkoumat i z hlediska způsobené škody, ta škoda se musí vymáhat, viníci musí být potrestáni a měla by z toho podle mě vyplynout i doporučení na nápravná opatření, co všechno se musí změnit, aby tyto záležitosti se neděly tak snadno, aby městské firmy i město byly více pod kontrolou,“ dodala.

Magistrát nechá prověřit všechny smlouvy firem obviněných podnikatelů uzavřených se všemi městskými společnostmi od roku 2010.

Radiožurnál zmapoval zakázky a platby, které obvinění podnikatelé dostali od dopravního podniku. A vycházel při tom z data 5. května 2020, kdy podle detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) začala zločinecká skupina prokazatelně fungovat a odkdy se k ní obvinění podnikatelé podle policie postupně začali přidávat nebo s jejími členy začali spolupracovat.

Jančovičovy zakázky

Z registru plyne, že nejvíce plateb od dopravního podniku dostala firma Uniprog Solutions podnikatele Maroše Jančoviče. Byly to smlouvy za skoro 102 milionů korun. Také Jančovič patří mezi stíhané, kriminalisté ho viní z podplácení.

Pro pochopení jeho případu je nutné vrátit se do srpna 2020. Tehdy ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín (kterého prosadil do vedení městské firmy tehdejší pražský náměstek Petr Hlubuček) zjistil, že Jančovičova firma má s dopravním podnikem uzavřených 15 smluv za 478 milionů.

Členové organizované zločinecké skupiny se podle policie rozhodli, že Jančoviče donutí ke spolupráci. Zajímala je především rámcová smlouva „Podpora Dopravního informačního systému“ za bezmála 300 milionů, se čtvrtletními platbami 14,5 milionu bez DPH.

Jančovič dostal na výběr. „První varianta se jmenuje, že my ti vypovíme smlouvu a já si budu tady dělat sám, prakticky tě stejně k ničemu nepotřebuju. Druhá varianta je, že to budu dělat pod tvojí smlouvou a něco ti necháme. Třetí varianta je, že se domluvíš s Mišákem (Michal Redl), hodíš po něm tašku s penězma a on mi řekne, ať tě nechám bejt,“ řekl další obviněný, podnikatel Pavel Dovhomilja v říjnu 2020 v jednom z hovorů, které policie zaznamenala.

‚Výpalníci‘ a ‚snadný příběh‘

Jak se Jančovič rozhodl, je podle policie zřejmé z dalších odposlechnutých hovorů. „Z dalších hovorů Maroše Jančoviče v měsíci únoru 2021 je zjevné, že začal na zakázkách s DPP spolupracovat právě se společností Information Systems Factory Group,“ stojí v policejním usnesení o zahájení trestního stíhání.

Zmíněná firma Information Systems Factory Group patří právě Pavlu Dovhomiljovi. O spolupráci Jančoviče se skupinou svědčí podle policie další zachycené hovory. V jednom z nich Jančovič označuje členy organizované skupiny za své „výpalníky“, v jiném o něm Dovhomilja prohlásil, že „ten Maroš byl relativně snadný příběh“.

‚Ke spolupráci nedošlo‘

Jančovič žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítl. „V této fázi případu se nebude k věci vyjadřovat,“ tlumočil Jančovičův postoj mediální zástupce firmy Uniprog Vladimír Bystrov. Po domluvě s Jančovičem Bystrov odpovídal na otázky Radiožurnálu a komentoval jednotlivé policejní důkazy.

Připustil, že firma Uniprog skutečně jednala se zástupci Dovhomiljovy společnosti o spolupráci. Nicméně z ní podle Bystrova nakonec sešlo. „Na základě rozhodnutí společnosti Uniprog však k žádné spolupráci nedošlo,“ tvrdí.

Jenže v listopadu 2020 další obviněný Luděk Šteffel, jenž zastával v dopravním podniku klíčovou pozici šéfa IT, podle policie na jednom z večírků o Jančovičovi řekl, že „mu přidají a bude mu platit 5,5 mega a on (Jančovič) jim bude posílat adekvátní část“. A podle dalšího zaznamenaného hovoru v únoru 2021 si Jančovič pochvaloval jednání v dopravním podniku, které „dopadlo super“.

„Dohodli se na 4 – 5 projektech, na nové koncepci za 20 mil. korun. K tomu Ing. Jančovič dodává, že stačilo jen mít číslo na správné osoby,“ zapsali si kriminalisté. I to ale Bystrov popírá. „Žádné takové projekty uskutečněny nebyly,“ prohlásil.

Právě od února 2021 uzavřela Jančovičova firma podle zjištění Radiožurnálu s dopravním podnikem zakázky a objednávky IT služeb za celkem 102 milionů korun s DPH. Bystrov tvrdí, že to ale s činností organizované skupiny nesouvisí.

„Veškeré platby, které společnost Uniprog od DPP v uvedeném období obdržela, byly úhradami za služby poskytnuté podle rámcové smlouvy, která byla řádně vysoutěžena v otevřeném výběrovém řízení. Žádná z těchto plateb nesouvisela s aktivitami organizované skupiny vyšetřované policií,“ sdělil Bystrov.

Jančovič úplatek popírá

Detektivové NCOZ spolu s Finančním analytickým úřadem ale navíc zdokumentovali částku, kterou považují za úplatek. Zachytili platbu 1 815 000 korun za IT služby, která odešla 1. února 2021 z Jančovičovy firmy na účet zmíněné Dovhomiljovy společnosti Information Systems Factory Group.

Podle policie jde o smyšlenou fakturu, jež měla ve skutečnosti zakrýt pravý účel – že šlo o provizi pro organizovanou skupinu za to, že Jančovičova firma může dál dodávat služby dopravnímu podniku.

Firma policejní verzi odmítá. „Podle nám dostupných informací se o smyšlenou zakázku nejednalo,“ řekl Bystrov.

Respirátory, ručníky, kamery…

Další firmou, která získávala zakázky od dopravního podniku, byla Dovhomoljova Enttiva. Uzavřela tři smlouvy za více než sedm milionů, loni šlo o dodávku respirátorů FFP2, letos o papírové ručníky.

„Nemá to s případem žádnou souvislosti,“ řekla ředitelka Enttivy Dana Zachová, „to jsou zakázky, které jsme vysoutěžili,“ dodala. Dovhomilja, který je obviněn z přijetí úplatku, účasti na organizované zločinecké skupině a legalizace výnosů z trestné činnosti, mobil nebral a na dotazy Radiožurnálu neodpověděl.

S dopravním podnikem obchodoval i další obviněný Jindřich Špringl. Do celého příběhu podle policie vstoupil v březnu 2021, a to v souvislosti se snahou uplatit člena dozorčí rady dopravního podniku Michala Zděnka kvůli dodávkám kamer a softwaru za více než půl miliardy korun.

Špringlova firma Analogia chtěla zakázku prosadit, Zděnek ji kritizoval. Uplatit se ho sice nepodařilo a Zděnek všechno oznámil policii, přesto Špringlova Analogia získala od té doby od dopravního podniku šest jiných zakázek a objednávek za 4,8 milionu.

Radiožurnál se pokusil získat Špringlovo vyjádření, spojovatelka ve firmě Analogia ale řekla, že přepojit na něj nemůže a dát číslo jeho telefonu také ne. Na dotazy zaslané e-mailem pak nikdo neodpověděl.

Kriminalisté obvinili celkem 13 lidí. Kromě zmíněných podnikatelů a hlavních organizátorů Hlubučka a Redla jsou stíhaní i lidé, kteří seděli na klíčových postech v dopravním podniku a mohli ovlivňovat přidělování zakázek – člen představenstva a ekonomický ředitel Matej Augustín, vedoucí IT Luděk Šteffel, vedoucí odboru Technické správy objektů dopravního podniku Martin Vejsada, vedoucí právního oddělení Dalibor Kučera.

Změny v dopravním podniku

Všechny popsané zakázky zmíněných firem nyní prověří audit, který 27. června schválili zastupitelé Prahy. Zároveň uložili Radě města, aby zajistila, že vlastní audity si udělají také příspěvkové organizace, a o to samé žádají i obchodní společnosti vlastněné Prahou.

Vedoucí oddělení komunikace dopravního podniku Daniel Šabík nechtěl celkovou částku 114 milionů vyplacenou firmám obviněných podnikatelů komentovat s tím, že nezná detaily z policejního vyšetřování. A přímé odpovědi se vyhnul i pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany.

„Dopravní podnik měli pod kontrolou koaliční partneři,“ řekl s tím, že Piráti měli v dozorčí radě dopravního podniku jen dva lidi, zatímco Spojené síly pro Prahu a Praha sobě po čtyřech. Hřib odmítá, že by hlavní město pod jeho vedením zanedbalo kontrolu zadávání zakázek, jak o tom mluvila radní Kordová Marvanová.

„My jsme na magistrátu zavedli celou řadu protikorupčních opatření, třeba jsme snížili limit pro zadávání otevřených soutěží, které se nedělají od dvou milionů, ale už od půl milionu korun,“ říká a jako další příklad fungující kontroly zmiňuje rámcovou smlouvu za 121 milionů korun, kterou Dovhomiljově firmě Advice.cz Solutions (později nazvané Digicode) a dvěma dalším společnostem schválilo bývalé vedení města a současné vedení ji zrušilo.

„Z toho je zjevné, že tady nebyla chována žádná nadměrná sympatie k firmám, které byly propojeny s touto skupinou,“ míní Hřib.

Jenže podle zjištění Radiožurnálu Dovhomiljova firma z rámcové smlouvy mezitím odčerpala 44,7 milionů a magistrát ji ještě před policejním zátahem odstřihnout musel. Nic jiného ani udělat nemohl. Firma totiž přišla o důležitý certifikát, bez něhož nemohla smlouvu dál plnit.

Ke změnám v dopravním podniku už ale dochází. Například majetkové transakce nad 50 milionů korun bude nově schvalovat rada hlavního města jako valná hromada podniku. Dosud bylo tím limitem zhruba šest miliard.

Další novinkou bude to, že vedení podniku musí informovat radu města o každé zakázce nad zhruba 300 milionů korun. A rada města bude moct do řízení o zakázce vstupovat, případně ho zastavit. „Informační povinnost je důležitá, dosud jsme zprávy neměli a jak chcete něco kontrolovat, když nedostáváte informace?“ říká Kordová Marvanová.

Nedohledatelní subdodavatelé

Suma 114 milionů korun zmíněná v úvodu článku je ovšem jen za smlouvy, které firmy obviněných podnikatelů získávaly od dopravního podniku přímo.

Podle kriminalistů i přiznání obviněného Pavla Dovhomilji, které učinil pro Seznam Zprávy, však skupina získávala další peníze z dopravního podniku prostřednictvím subdodávek. Jenže subdodavatele nelze ve veřejných registrech snadno vyhledat.

Podle Vladimíra Andrše, který má na ministerstvu vnitra na starosti právě registr smluv, totiž zadavatelé zakázek často nemají povinnost subdodavatele zveřejňovat, pokud jejich uvedení není přímo podmínkou při zadávání zakázky. A tak to nedělají.

Radiožurnál oslovil Dovhomilju s dotazem, jestli sám prozradí, které zakázky skupina získala skrze subdodávky. Dovhomilja ale neodpověděl.