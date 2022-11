Policie rozšířila obvinění v kauze Dozimetr: podnikatelé se podělili o 2,5 milionu z obálky

Policie rozšířila obvinění u čtyř podnikatelů, které od června stíhá v kauze Dozimetr. Viní je z dalšího případu úplatkářství, zjistil Radiožurnál. Stíhaný Maroš Jančovič podle policie předal 2,5 milionu korun organizované skupině kolem lobbisty Michala Redla. Peníze si mezi sebe měli následně rozdělit Redl a podnikatelé Pavel Kos a Pavel Dovhomilja. Státní zástupce Adam Borgula odmítl případ komentovat. Advokáti obviněných na dotazy nereagovali. Původní zpráva Praha 10:00 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Michal Redl spojený s kauzou Dozimetr míří k soudu, který rozhodl o jeho vazbě | Zdroj: Profimedia

Policie rozšířila obvinění čtyřem podnikatelům v kauze Dozimetr, která se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kriminalisté je nově podezírají z toho, že si dělili dvouapůlmilionový úplatek.

Radiožurnál to zjistil od dvou důvěryhodných zdrojů, které měly možnost do policejního obvinění nahlédnout.

„V tzv. kauze Dozimetr má podávání informací z trestního řízení vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ řekl k tomu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze to ale odmítl komentovat.

Podle informací Radiožurnálu policie stíhá celkem čtyři podnikatele. „Michala Redla, Pavla Kosa a Pavla Dovhomilju viní z pokračujícího zločinu přijetí úplatku, Maroše Jančoviče ze spáchání pokračujícího zločinu podplácení,“ uvedl k tomu zdroj.

Úplatek měl podle policie Jančovič předat v červnu 2021 Michalu Redlovi a Pavlu Dovhomiljovi. A to přímo ve své kanceláři na Praze 4 ve firmě Uniprog Solutions, kde působil jako člen představenstva.

V obálce měly být podle jejich původní dohody tři miliony korun, zjistila policie. Když pak ale podnikatelé Redl, Dovhomilja a ještě Kos obálku později otevřeli, zjistili, že je v ní ve skutečnosti dva a půl milionu. Dohodli se, že si tyto peníze rozdělí – každý dostane půl milionu.

Redl, Dovhomilja s ještě Pavel Kos si odměnu rovnou ponechali, zbytek, tedy milion korun, zůstal u Redla, který z nich měl vyplatit další členy organizované skupiny – exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka (tehdy STAN) a dnes už bývalého člena představenstva pražského dopravního podniku Mateje Augustína – těm ale policie zatím obvinění nerozšířila.

„Nejsem seznámen s žádnými novými skutečnosti ve vztahu k mému klientovi,“ potvrdil Hlubučkův advokát Lukáš Trojan. Hlubuček nedávno pro rádio Zet prohlásil, že se bude bránit. „Odmítám obvinění v kauze Dozimetr tak, jak jsou mi kladena za vinu, a jsem přesvědčen, že své jméno očistím,“ uvedl Hlubuček.

Augustýnův advokát Tomáš Gřivna se při žádosti o komentář odkázal na advokátní mlčenlivost.

Radiožurnál oslovil s dotazy i advokáty, kteří zastupují čtveřici podnikatelů, kterým policie rozšířila obvinění. Ani jeden z nich nezvedal telefon a na dotazy zaslané v SMS doposud nereagovali. Ozval se pouze mediální zástupce Jančoviče Vladimír Bystrov. „Pan Jančovič se k ničemu vyjadřovat nechce,“ reagoval nicméně na žádost o vyjádření.

‚Hodil batohem‘

Úplatek Jančovič skupině dával kvůli tomu, aby si firma Uniprog Solutions udržela lukrativní zakázku u dopravního podniku, ze které mohla získat až 300 milionů korun. Nebyl to přitom první případ. Už dříve kriminalisté zmapovali, jak Jančovič pomocí fiktivní faktury vyplatil skupině 1,5 milionu korun. Mimo jiné za to je kvůli korupci skupina stíhaná už od letošního června.

Detektivové zaznamenali i to, jak si skupina kolem Redla o peníze řekla. Začalo to v srpnu 2020, když se tehdejší ekonomický náměstek DPP Matej Augustín dozvěděl, že zmíněná firma má s dopravním podnikem uzavřeno několik lukrativních smluv.

Augustín se s dalšími obviněnými – podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Pavlem Kosem – začali domlouvat, jak přimět Jančoviče ke spolupráci.

V jednom z telefonních hovorů z 27. října 2020, které kriminalisté zachytili a nahráli, referuje Dovhomilja o schůzce s Jančovičem. „Hele, já jsem mu ve své podstatě řekl, že má jako tři řešení, všechny jsem mu to pojmenoval, a on se mě ptal, který preferuju. Tak jsem mu říkal, že je pro mě nejlepší vypovědět mu smlouvu a dělat si to sám. Tak na mě tak koukal, říkal ‚no, to já se půjdu radši domluvit s Michalem teda‘. No takže teda byla to varianta 1. Varianta 2 byla, že tam část těch věcí uděláme pod tou jeho smlouvou, a varianta 3, že po nás hodí nějakým batohem,“ popisuje schůzku Dovhomilja.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu si varianty přeložili takto: první varianta znamenala hrozbu, že Uniprog Solutions o zakázky v DPP úplně přijde, podle druhé varianty by její smlouvy převzala jiná firma, které by společnost Uniprog jako její poddodavatel platila.

A podle třetí: že Jančovič zaplatí Michalu Redlovi. Slovy členů skupiny „hodí po něm batohem“. Právě tohle řešení si podle kriminalistů si nakonec Jančovič vybral třetí řešení – měl zaplatit 1,5 milionu korun, aby pro podnik mohl dál pracovat. On sám v jednom telefonním hovoru, který policie zaznamenala, označil skupinu jako své „výpalníky“.

Celkem kriminalisté v kauze Dozimetr stíhají od letošního června 12 lidí. Viní je z toho, že organizovaná skupina vedená Redlem v posledních zhruba dvou letech postupně dosazovala své lidi na zásadní pozice ve vedení pražského dopravního podniku. Následně podle policejních zjištění ovlivňovali průběh některých veřejných zakázek.