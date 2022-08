Kontakty Mlejnka s Redlem budou řešit poslanci. Malá svolává komisi pro kontrolu civilní rozvědky

„Komisi jsem svolala na 25. srpna. Chci slyšet vyjádření ředitele Petra Mlejnka a ministra vnitra Víta Rakušana,“ řekla pro server iROZHLAS.cz Taťána Malá. „Chci vědět, jaké kontakty to byly, jak to vypadalo. Myslím, že to nevzbuzuje důvěru v rozvědku,“ dodala.

Nový šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek měl podle serveru Seznam Zprávy od roku 2012 pravidelné kontakty s podnikatelem Michalem Redlem, který je stíhaný v korupční kauze Dozimetr.

Šéf civilní rozvědky se stýkal s Redlem z kauzy Dozimetr. Ministr to věděl, premiér s ním chce mluvit Číst článek

„Důvodem bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal,“ dodal zpravodajec, který má bezpečnostní prověrku na střední stupeň tajný.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) přiznal, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl. Prý mu nevadila, protože vztah obou mužů byl pracovní.

„Pokud tyto kontakty nevadí Národnímu bezpečnostnímu úřadu v udělení prověrky na stupeň tajné, nevidím v nich problém. Posuzovat Redla optikou toho, co o něm víme dnes, je minimálně sporné,“ reagoval pro server ministr Rakušan.

Později na twitteru uvedl, že za jmenováním Mlejnka stojí. „Nepodléhejme honu na čarodějnice,“ dodal.

Také koaliční partneři hnutí STAN budou chtít po Rakušanovi vysvětlení. „Pan ministr Rakušan má moji důvěru. Samozřejmě se ale ještě budu ptát na podrobnosti,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka serveru iROZHLAS.cz s tím, že je aktuálně na dovolené, detaily tedy bude zjišťovat až po svém návratu v příštím týdnu.

Za jmenováním Petra Mlejnka do čela ÚZSI stojím. Jde o profesionála s úctyhodným kariérním profilem a bezpečnostní prověrkou NBÚ. Rozhodně nesdílím názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodejnice. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 10, 2022