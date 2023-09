Dozorci ze Světlé dostali podmínku za nelegální spoutání vězeňkyně. Dříve je soud zprostil obžaloby

Šest dozorců z věznice ve Světlé nad Sázavou obžalovaných původně z mučení odsouzené dostalo při středečním jednání havlíčkobrodského soudu podmíněné tresty za zneužití pravomoci. Uvedly to CNN Prima News a iDnes.cz. Soud uložil mužům trest tří let odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let a zároveň mají zákaz vykonávat povolání dozorce po dobu dvou let. Dozorci se na místě odvolali. Okresní soud je dříve obžaloby zprostil.

Havlíčkův Brod 16:39 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít