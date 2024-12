Dozorci v českých věznicích nemají během práce přístup k mobilům. Změnit by to mohla nová pravidla

I v dnešní době jsou místa, kam si s sebou mobil prostě vzít nesmíte – třeba do českých věznic. Platí to samozřejmě pro odsouzené, ale i pro strážné nebo dozorce. Vězeňská služba to chce změnit, a nová pravidla pro používání mobilů za mřížemi už začíná připravovat.

