Přehled tisku: výjimka EET pro některé podnikatele, nárůst úmrtí kvůli cukrovce a DPH u plen

Ve středečních novinách se dočtete například o tom, proč čeští zubaři budou po pojišťovnách požadovat vyšší úhrady. Tématu se věnuje E15. Hospodářské noviny se pak zabývají tématem EET a možnými výjimkami pro malé podnikatele. Na chyby v registru obyvatel odhalené díky e-receptům upozorňuje zase Deník. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 24. ledna 2018

E15

Zubaři budou po zdravotních pojišťovnách požadovat výrazné navýšení úhrad za výplně zubů. A to kvůli zákazu zastaralého typu amalgámu, všímá si toho deník E15. Důvodem zákazu je ochrana životního prostředí. Při použití modernějšího dozovaného amalgámu totiž nehrozí tolik únik rtuti. Pojišťovny by na nové plomby měly dát podle odhadů až o tři miliardy korun navíc.

Mladá fronta DNES

Vznik železničního tunelu pod pražskými Střešovicemi na trase z centra hlavního města na letiště se komplikuje. Upozorňuje na to Mladá fronta DNES. Centrum pro efektivní dopravu „Cedop“ totiž soutěž na vyprojektování tunelu napadlo a chce její zrušení. Podle sdružení jsou podmínky soutěže nastavené tak, že se do ní můžou přihlásit jen velké projektantské firmy. Tendrem se proto teď zabývá antimonopolní úřad.

Lidové noviny

Rapidní nárůst úmrtí Čechů na cukrovku, před kterým nedávno varovala Evropská komise, způsobilo pozměněné vyplňování formulářů o zemřelých. Všímají si toho Lidové noviny. Úředníky Evropské komise totiž zmátlo, že se dříve uváděly tři nemoci, které mohly ve vzájemném působení způsobit smrt. V roce 2013 ale přibyla i čtvrtá kolonka, kam se zapisují i méně závažné vlivy. Komise si to vyložila jako nové případy smrti v důsledku cukrovky. Ve statistikách nejčastějších příčin úmrtí v Česku se diabetes vyšplhal z 15. místa v roce 2000 na šestou příčku v roce 2014. Podle lékařů ale nelze mluvit o tom, že by začali Češi na cukrovku víc umírat.

Hospodářské noviny

Malí podnikatelé by v budoucnu nemuseli své tržby zaznamenávat ve stávajícím systému EET. Sbírali by jen účtenky a finanční úřad by o tržbách informovali pouze jednou měsíčně. Tématu se věnují Hospodářské noviny. S návrhem výjimky pro drobné podnikatele přišlo ministerstvo financí. Živnostníci by tak nepotřebovali mít pokladnu a přístup k internetu. Návrh by se týkal především lidí, pro které je podnikání jen občasným přivýdělkem, anebo mají jen velmi nízké tržby v hotovosti. Tedy fyzických osob s obratem pod milion korun, které nejsou plátci DPH, jak vysvětlují noviny.

Regionální Deník

„Pacient neexistuje“. E-recept odhalil chyby v registru obyvatel - to je titulek regionálního Deníku. Registr obyvatel, na který je elektronický recept napojený, totiž podle zkušeností některých lékařů nevyhledá některé pacienty i po prověření totožnosti občanským průkazem a průkazem pojištěnce. S tím ale nesouhlasí ministerstvo vnitra, pod které registr spadá. Podle úřadu je nejspíš chyba v databázích zdravotních pojišťoven.

Právo

DPH u plen by se v Česku mohlo do dvou let snížit. Evropská komise totiž navrhuje výraznou změnu v pravidlech pro určování daně z přidané hodnoty. Píše o tom deník Právo. Členské státy by si tak mohly přeřadit některé zboží do nižší sazby DPH. Komise chce zároveň s tím zavést seznam výrobků a služeb, které by do nižší sazby spadat nemohly - například alkohol, tabák nebo paliva. U všeho ostatního si státy budou moct určit, do jaké sazby chtějí zboží nebo službu zařadit.