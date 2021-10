Vláda pověřila Schillerovou k odpuštění DPH u energií. Bez novely zatím jen do konce roku

Vláda v pondělí zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) energií na listopad a prosinec. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedla Schillerová. Státní rozpočet to podle ní bude stát jednu miliardu korun měsíčně. Pro energie nyní platí sazba DPH 21 procent. Praha 16:47 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Vláda tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 korun měsíčně, ve vyúčtování ušetří za listopad a prosinec zhruba 350 korun, uvedla Schillerová. Prominutí daně umožňuje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech.

Na generální pardon by podle ministryně měla od 1. ledna navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na potřebně dlouhou dobu. Vláda by ji měla projednat na mimořádném zasedání ve středu. Odpuštění DPH je podle Schillerové mimořádný úkon, který zatím využila jen v případě respirátorů. U nich vláda v pondělí také prodloužila nulovou DPH až do konce roku.

Zvyšování cen těchto klíčových komodit by tak domácnosti a neplátci DPH měli pocítit podstatně méně nebo vůbec. Na generální pardon by měla od 1. ledna 2022 navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na potřebně dlouhou dobu. https://t.co/jRlG6cF1qM — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 18, 2021

Poplatek za obnovitelné zdroje

Domácnostem s průměrnou spotřebou do tří megawatthodin bude odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje, jde o částku maximálně 1500 korun za rok. Vláda to na pondělním zasedání schválila, oznámil na tiskové konferenci vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Stát na specifickou podporu vyčlení maximálně osm miliard korun.

Týkat se to bude zhruba 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy.

„Protože každá megawatthodina se rovná 495 korunám, tak tato částka bude odpuštěna. Protože se jedná maximálně o tři megawatthodiny, tak maximálně 1500 korun za rok. Pokud někdo bude mít nižší spotřebu, například dvě megawatthodiny, tak to bude 1000 korun podpory,“ uvedl Havlíček. „Toto bude realizováno od příštího roku, bude to už zúčtováváno v rámci průběžných záloh,“ dodal.