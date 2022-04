Klienti Bohemia Energy, kteří si nenašli nového dodavatele, začnou být odpojováni od elektřiny

Ve čtvrtek končí šestiměsíční lhůta dodavatele poslední instance bývalým klientům skupiny Bohemia Energy, kteří od společnosti odebírali elektřinu. Pokud lidé neodešli ze záchranného režimu, stávají se z nich dnes černí odběratelé a dodavatelé je mohou začít odpojovat. Podle informací Radiožurnálu jde o 4170 odběrných míst. Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu, v Ranním interview vysvětlil situaci. Praha 11:30 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemia Energy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle dodavatelů poslední instance je v režimu DPI stále přes čtyři tisíce lidí. O jaké klienty jde?

Jde například o starší lidi nebo lidi, kteří se v problematice hůř orientují a nemuseli vůbec zaregistrovat, co se děje. Na druhou stranu ale také může jít o nevyužívané nemovitosti. Je tam velký podíl podnikatelských nemovitostí, kde skončil provoz, ale nenahlásili to. Když někteří dodavatelé poslední instance procházeli byty, část jich také byla zapečetěna policií. Je to různorodá skupina.

Těmto místům teď reálně hrozí odpojení od energií. Kdy je tedy můžou dodavatelé začít odpojovat? Třeba už dnes?

Dnes režim dodavatele poslední instance končí, protože začínal patnáctého, takže technicky by k tomu mohlo dojít zítra. Nicméně existují lhůty. Dodavatel sám neodpojuje, odpojuje provozovatel distribuční soustavy. Musí nejdříve proběhnout žádost a potom se stanoví lhůta, dokdy k odpojení musí provozovatel distribuční soustavy přistoupit. Typicky jsou to jednotky dní. Přístup jednotlivých dodavatelů je individuální. Pokud využil toho, že požádal dopředu, může dojít k odpojování zítra. Ale postup se skutečně liší. Někteří dodavatelé deklarovali, že ještě budou odběratele vyzývat naposledy.

Pokud se to někomu stane, jak dlouho může trvat, než se dodávky do domácností obnoví?

Zčásti záleží i na tom, jak dlouho bude trvat, než si spotřebitel sežene nového dodavatele. Dodavatel následně musí požádat distributora o znovupřipojení odběrného místa. Legislativa obecně nestanovuje přesné lhůty. Dodavatel si vás musí převzít, na to je desetidenní lhůta. Jde o jednu z věcí, na kterou by se lidé měli dodavatele ptát. Kdy si je převezme, aby to bylo co nejdříve.

Přechod k novému dodavateli je spojen s poplatkem. V plynárenství je hranice určena pouze obecně oprávněnými náklady, zatímco v elektroenergetice na hladině nízkého napětí, což se týká domácností, je poplatek za znovupřipojení 1500 korun. Nutné je také uhradit energie odebrané v mezičase, pokud by nedošlo k odpojení hned.

Stejný scénář čeká v následujících měsících i další klienty, kteří odebírali energie zhruba od dvaceti dalších společností na tuzemském trhu. Máte informace o tom, že by v tuto chvíli hrozil konec ještě nějakých dodavatelů?

Nemáme informace o tom, že by hrozil akutní konec některého z dodavatelů, přinejmenším ne těch významných. Na druhou stranu podle vyjádření samotných dodavatelů, situace na trhu je skutečně vážná. Cena energií je vyšší, než byla na podzim, kdy došlo k první vlně. Bude záležet na vývoji cen na trhu. Dnes už nejde o to, jestli dodavatelé jsou zajištěni, a jestli mají nakoupeno dopředu. Rostou veškeré náklady, například zajištění operátora trhu nebo na burze, na což se společnosti nemohly dost dobře připravit.

Když měním dodavatele kvůli ceně, na co si mám dát pozor? Váš úřad upozornil na novou praktiku dodavatelů, tzv. akceptaci. O co jde?

Akceptace je snaha ochránit zákazníka. Je to potvrzení, které vyžaduje nový dodavatel, o tom, že jsme ukončili smluvní vztah s původním dodavatelem, aniž by nám hrozily nějaké sankce. Problém je v tom, že ochrana spotřebitele se proti němu může velmi rychle otočit ve chvíli, kdy původní dodavatel nekomunikuje nebo potvrzení odmítá vystavit. Nemá k tomu totiž žádnou povinnost. Na druhou stranu, když ukončíte smlouvu, je to takzvaný jednostranný právní akt. Vy nevyžadujete souhlas druhé strany.

Někteří lidé potom lamentují, že nový dodavatel od nich chce papír podepsaný od bývalého dodavatele, který nejsou schopni získat. V tu chvíli je namístě, aby dodavateli vysvětlili, co se skutečně děje. Akceptace má opravdu být ochrana pro zákazníka. Pokud novému dodavateli zákazník doloží, že skutečně smlouvu ukončil a počítá s tím, že i pokud vznikne nějaká sankce, tak ji uhradí, neměl by dodavatel na akceptaci trvat.