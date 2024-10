Praha chce analýzu možných změn u dopravního podniku. Hřib pokus o odvolání ustál

Vedení Prahy má prověřit možnosti změny ve struktuře a fungování dopravního podniku. Po zhruba pětihodinové debatě o tom v noci rozhodli zastupitelé. Jednali o kauze údajné machinace se zakázkami a úplatkářství v podniku, kterou vyšetřuje policie. Praha 10:41 25. 10. 2024 (Aktualizováno: 11:23 25. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení Prahy má prověřit možnosti změny ve struktuře a fungování dopravního podniku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změna má podobným korupčním kauzám do budoucna zabránit. „Jedna z debat byla o tom, že by se dopravní podnik restrukturalizoval, ať už v podobě rozdělení na úseky nebo snížení a zadání některých služeb třeba soukromým subjektům,“ vysvětluje spolupředkladatel návrhu Tomáš Portlík (ODS), předseda klubu koalice Spolu.

„To všechno by mělo být předmětem posouzení. Protože tam, kde není tolik příležitostí, nevzniká potřeba. A to si myslím, že by mělo být cílem,“ dodal.

Vedení Prahy má také zajistit zveřejnění aktuálních auditů dopravního podniku, a to do prosince tohoto roku.

Obvinění v současné kauze jsou i někteří teď už bývalí členové vedení dopravního podniku. Dozorčí rada odvolala i generálního ředitele Petra Witowského. Ten obviněný není.

Ve funkcích skončili také dosavadní členové představenstva Marek Kopřiva a Jiří Špička, kteří jsou na rozdíl od Witowského mezi obviněnými z minulého týdne.

Nový případ podle dosavadních informací souvisí s dřívější korupční kauzou Dozimetr, která se rovněž týkala dopravního podniku.

Hnutí ANO se také na jednání kvůli situaci v dopravním podniku pokusilo odvolat náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba z Pirátů. Pro ale nehlasovalo dost zastupitelů, návrh podpořilo 24 z 65 zastupitelů.

„Dobrá zpráva je, že pro jeho odvolání bylo výrazně více zastupitelů než minule. Tehdy jich ruku zvedlo jen 17. Tímto tempem by to příště mohlo vyjít,“ uvedl k tomu na sociální síti X opoziční zastupitel a předseda pražského ANO Ondřej Prokop, který odvolání Hřiba navrhl.

Pražský dopravní podnik je největší firmou, kterou hlavní město vlastní. Loni dosáhl obratu 27,27 miliardy korun. Město dává ročně na jeho chod kolem 18 miliard korun.

Zakázky dopravního podniku řeší policie opakovaně. V kauze Dozimetr čelí obžalobě devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, úplatkářství a praní špinavých peněz. Obžaloba tvrdí, že skupina obsadila v dopravním důležité pozice tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

