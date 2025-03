Drábová: Evropa potřebuje jaderný deštník USA. Spojenci se občas nepohodnou, ale to není konec

„Člověk občas musí opustit komfortní rámec a říct, co si o věcech myslí. Ten, kdo mlčí, podílí se na nepravostech světa,“ je přesvědčená Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle ní je pro Evropu stále zásadní americký jaderný ochranný štít před Ruskem, jehož útok na Ukrajinu odsuzuje od začátku války. V Osobnosti Plus proto přiznává, že ji neznepokojuje rostoucí podíl surovin, které Evropa dováží ze Spojených států. Osobnost Plus Praha 7:05 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Drábová ujišťuje, že nejde o stejný typ závislosti, v jakém se Evropa ocitla před válkou na Ukrajině, ve vztahu k Rusku. „Spojené státy jsou 80 let spolehlivým partnerem Evropy a koneckonců i jakýmsi ochranným deštníkem. Tak já doufám, že to tak zůstane,“ říká a hodnotí aktuální transatlantické vztahy: „I spojenci a přátelé se někdy nepohodnou, někdy až do krve. Ale to neznamená, že už se neznají.“



Razantní nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta Drábová očekávala.

„On sám o sobě říká, že se vždycky řídil ve svém byznysu instinktem a že se řídí instinktem i v politice. Což někdy je výhodné a někdy na tom zkrachujete. I jemu se to párkrát v byznyse stalo,“ hodnotí.

„Přála bych si ale, aby to zejména jeho okolí mělo promyšlenější. Teď to na to nevypadá. To je rozdíl od Trumpova prvního funkčního období. Tehdy v zahraniční politice neudělal velkou chybu. Jestli ji dělá teď, to neodhadnu. Ale zatím se mi zdá, že je poměrně utržen z řetězu,“ soudí.

Evropa a Green Deal

Už před dvěma lety Drábová prohlásila, že Green Deal bude Evropu bolet, ale bude podle ní nezbytný. Za tím si dodnes stojí.

„Myšlenka, která je za Green Dealem, ale o které se málo mluví, je snížení závislosti Evropy na fosilních palivech. Vždyť my dovážíme 90 procent ropy a nějakých 70 procent plynu ze zemí, které úplně bychom úplně za partnery mít nechtěli,“ připomíná.

Podle jaderné expertky zvládne Evropa zároveň zbrojit i dekarbonizovat.

„Ale nemůže si dovolit ten ideologický přístup, jaký zatím ke Green Dealu měla – že zachráníme svět, protože budeme uhlíkově neutrální v roce 2050. A děláme k tomu kroky, které průmyslu neprospívají,“ poukazuje.

Proto považuje za nutné, aby evropské vedení přijalo novou realitu a Green Deal zpomalilo, jinak Evropě ujede vlak a bude nekonkurenceschopná.

Ukradená elektrárna

Hned po vypuknutí války na Ukrajině dala Drábová jasně najevo, za kým stojí, a tento postoj má dodnes. „Že Rusové ukradli Záporožskou jadernou elektrárnu, je flagrantní porušení všech zásad mezinárodního práva a všech konvencí,“ zdůrazňuje v pořadu Osobnost Plus a doplňuje: „Jestli jim to projde, tak už na tomto světě projde každému, kdo bude mít dost sil a prostředků, úplně všechno.“

Za nejčernější den svého života před lety označila ten, kdy Rusové na záporožskou elektrárnu zaútočili. Zařízení do té doby zajišťovalo elektřinu zhruba pro dvacet procent Ukrajiny a také ruskou Rostovskou oblast.

„Situace je mnohem lepší než před dvěma nebo třemi lety,“ uklidňuje dnes. „Od září 2022 jsou všechny bloky odstaveny. To je dobře, protože to znamená nižší spotřebu vody na chlazení. A v souvislosti s Rusy zničenou Kachovskou přehradou by stejně té vody nebylo dost,“ poukazuje.

Také pravděpodobnost velké nehody v záporožském jaderném zařízení je podle ní malá. Ačkoliv se stále může stát, že dojde k zničení třeba jednoho z bloků elektrárny, což by způsobilo rozsáhlou paniku a nutnost poskytnout Ukrajině ještě větší humanitární pomoc, než jakou dosud evropské státy Kyjevu poslaly.

Obnoví Německo jaderné elektrárny? Jak to bude s výstavbou Dukovan? A co by měla Evropa dělat v případě jaderného útoku na Ukrajině? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus s Danou Drábovou.