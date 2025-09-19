Drahelčice u Prahy budou mít obchvat. Řidiči si přes obec zkracují cestu mezi dálnicemi D5 a D6
Dělníci začali stavět silniční obchvat Drahelčic u Prahy. Tamní obyvatelé ho požadují 50 let. Silnice má odvést dopravu z obce, přes kterou si řidiči zkracují cestu mezi dálnicemi D5 a D6.
„Je to super. Všichni jsme se na to těšili, protože tady se pak nedá projíždět pořádně a doprava je hrozná, takže se těšíme, že obchvat bude,“ popisuje obyvatelka Drahelčic Martina. Nezávislá starostka Drahelčic Petra Ďuranová zopakovala, že obec čeká na stavbu obchvatu přesně 50 let.
Drahelčice u Prahy staví obchvat. Budou ho využívat řidiči, kteří si zkracují cestu mezi dálnicemi D5 a D6. Obec kritizovala porušování zákazu tranzitních kamionů
„Obec Drahelčice se za posledních cca patnáct let zpětinásobila. Už máme kolem 1800 obyvatel. Máme tady průjezd zhruba 6000 aut denně. Ačkoliv od roku 2018 máme zákaz tranzitních kamionů, stále se domníváme, že asi 500, 600 jich každodenně projede,“ vysvětlila starostka.
Silnice obkružuje obec na jihovýchodě a napojí se na dálnici D5. „Délka úseku je jeden kilometr, začíná kruhovou křižovatkou a končí druhou kruhovou křižovatkou, ze které se bude napojovat na stávající dálnici D5. Bude to standardní dvoupruhová silnice,“ popsal Petr Škvařil ze zhotovitelské firmy.
„Celková investice je zhruba 160 milionů korun, z toho na Středočeský kraj připadá 125 milionů,“ doplnil středočeský krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS).
Zbytek peněz doplatí Státní tiskárna cenin, která bude vedle obchvatu stavět nový závod a silnici bude používat pro dopravu materiálu. Po novém obchvatu začnou řidiči jezdit přesně za rok.
Místo už také částečně prozkoumali archeologové. „V tuto chvíli máme objeveno a prozkoumáno 629 zahloubených objektů. Ty náleží jednak pozdní době kamenné, což je první fáze osídlení, kterou máme zjištěnou – jak pokud jde o sídliště, tak jedním hrobovým nálezem, z něhož máme špatně dochované zbytky ostatků, ale dvě celé keramické nádoby jakožto milodary,“ přiblížil archeolog Tomáš Polišenský.