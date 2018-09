Zemanem omilostněný exstarosta Nosek: dvakrát si oddálil pobyt ve vězení, upuštění od trestu mu soud zamítl

Dvakrát požádal o odklad nástupu do vězení, dvakrát mu soud vyhověl, byť jen o pár měsíců. Důvod? Zdravotní komplikace. Když ale za přijetí úplatku odsouzený exstarosta Drahomír Nosek požádal o upuštění od zbytku trestu, soud mu vystavil stopku. Verdikt zněl: vraťte se do vězení. Úspěšný byl Nosek až s žádostí o milost u prezidenta republiky. Praha/Hevlín 6:00 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý starosta Hevlína Drahomír Nosek. | Zdroj: Deník Rovnost

Jeho příběh už byl popsán mnohokrát: Drahomír Nosek odešel od soudu s trestem třicet měsíců za mřížemi.

Verdikt si vyslechl za to, že ještě coby starosta Hevlína, malé obce s 1500 obyvateli v okrese Znojmo, nahlásil probační a mediační službě, že muž, který byl odsouzený ke dvěma stovkám hodin obecně prospěšných prací, je odpracoval, ačkoli to nebyla pravda. A za to podle soudu přijal Nosek úplatek, ačkoli jeho výši policie nezjistila.

Případ se táhl dlouho, byť se obžaloba opírala mimo jiné o odposlechy. Přesto první absolvované kolečko soudů zrušil Nejvyšší soud a případ vrátil k novému projednání (viz box na konci textu).

Naposledy pak Krajský soud v Brně Noska po odvolání znovu potrestal nepodmíněným trestem. „A uložil 30 měsíců trestu odnětí svobody,“ potvrdila mluvčí Eva Lásková. Tehdy soud Noskovi trest snížil. Podle rozsudku Okresního soudu ve Znojmě, který v Noskově případu rozhodoval jako prvostupňový, by totiž exstarosta Hevlína musel pobýt ve vězení o šest měsíců déle.

„Je nutné akceptovat odvolací námitku obžalovaného spočívající v tom, že od spáchání trestné činnosti již uplynula delší doba pěti let, že v případě obžalovaného se jedná o osobu dosud netrestanou, která již je vyššího věku a trpí zdravotními problémy,“ popsal tehdy soudce v rozsudku, proč přistoupil ke snížení trestu.

„Nalézací soud správně uložil obžalovanému trest úhrnný, rovněž správně uložil obžalovanému trest odnětí svobody jako trest nepodmíněný s ohledem na závažnost a společenskou škodlivost jednání obžalovaného, nicméně s ohledem na kritéria uvedená v ustanovení §§ 37-39 trestního zákoníku a dále § 43 odst. 1 trestního zákoníku, měl obžalovanému uložit trest podstatně mírnější.“ z rozhodnutí krajského soudu

Dvakrát ano, jednou ne

Předsedkyně znojemského okresního soudu Lenka Krčálová pro server iROZHLAS.cz uvedla, že Nosek celkem dvakrát požádal o odklad nástupu výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. „V obou případech mu bylo vyhověno,“ upřesnila s tím, že vždy ale jen o několik měsíců. Když ale Nosek na soud adresoval žádost o upuštění od zbytku trestu, narazil. „Žádost byla zamítnuta,“ doplnila předsedkyně soudu Krčálová.

Server iROZHLAS.cz se opakovaně snažil Noska zastihnout, telefon ale nezvedal. Vstřícnější byl jeho advokát Jakub Poláček. Podle něj si Nosek z trestu několik měsíců odseděl, nakonec byl ale propuštěn kvůli zdravotním problémům. Na zbytek dotazů slíbil Poláček reagovat po návratu z dovolené, do uzávěrky tohoto textu ale odpovědi nepřišly.

Už v průběhu řízení ale sám Nosek případ označil za absurdní. Soudu podle jeho mínění chyběly důkazy.

„Celé to stojí na fabulacích, spekulacích a domněnkách. Ostatně důkazy, které jsme navrhovali my, soud neumožnil provést,“ citoval exstarostu Hevlína v srpnu 2015 Znojemský deník.

Celospolečenský význam

Případem exstarosty Noska se zabýval i Nejvyšší soud. I tam zněl ale verdikt jasně: dovolání se odmítá. I k němu přitom Nosek připojil podnět o odložení výkonu rozhodnutí. „Který podrobně zdůvodnil špatným zdravotním stavem a nezbytností léčby na specializovaných pracovištích,“ zrekapituloval Nejvyšší soud Noskovu argumentaci.

Proti Noskovi se ale postavilo Nejvyšší státní zastupitelství, které ve svém stanovisku napsalo, že vykonání trestu má „celospolečenský význam“.

„Je (tím) přitom sledována nejen represivní část reakce státu na protiprávní jednání, ale i preventivní, která má napomoci zabránit dalšímu páchání trestné činnosti téhož pachatele v budoucnu,“ argumentovalo státní zastupitelství. A protože se žádostí o odložení výkonu trestu opakovaně zabývaly soudy nižších stupňů, Nejvyšší soud dovolání zamítl.

Mluvčí brněnské věznice Dana Krejčířová uvedla, že o udělené milosti pro Noska mají zprostředkované informace. Jaké stanovisko věznice zaujala při posuzování žádosti o odklad, případně upuštění od zbytku trestu, komentovat s odkazem na zákon nemohla.

A pak na Hrad

Až nakonec na stole odpovědných úředníků ministerstva spravedlnosti přistála Noskova žádost o milost. Resort ji druhého srpna postoupil Kanceláři prezidenta republiky. „Protože dotyčný naplňoval kritéria stanovená rozhodnutím prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, trpěl tedy závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující jeho život,“ popsala důvody Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Doplnila, že pro postoupení žádosti o milost je pro úřad rozhodný pouze zdravotní stav odsouzeného. „Ministerstvo spravedlnosti neposuzuje jiné skutečnosti, ať už jde o závažnost trestného činu, rodinné poměry nebo další obdobné okolnosti,“ dodala. Mimochodem: za rok 2018 postoupilo ministerstvo prezidentu republiky zatím osm žádostí o milost.

Přesně o týden později pak znojemský okresní soud posílal na Hrad spis. Ten se mu vrátil 20. srpna a o osm dní později Hrad oznámil, že udělil desátou milost.

„Prezident republiky přihlédl k tomu, že omilostněný se řadu let léčí s onkologickým onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou a vysoce specializovanou péči na odborném lékařském pracovišti, a prominul mu zbytek trestu,“ napsal Hrad s tím, že Nosek už navíc nezastává veřejnou funkci. „Recidiva obdobného skutku je vyloučena,“ doplnil ještě.

ČASOVÁ OSA - Za co byl Nosek odsouzen zneužití pravomoci úřední osoby maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání přijetí úplatku Noska nejprve Okresní soud ve Znojmě v roce 2013 odsoudil k trestu odnětí svobody na čtyřicet měsíců a trest zákazu činnosti - výkonu volené funkce v obecní samosprávě po dobu tří let.

V roce 2014 Krajský soud v Brně jako odvolací instance zrušil Noskův trest zákazu činnosti.

Nejvyšší soud o rok později rozsudek zrušil zcela a nařídil, aby soud u Noska případ znovu projednal.

Znojemský okresní soud případ znovu projednával a rozhodl, že exstarosta je vinný ze zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také z přijetí úplatku.

Soud tehdy případ popsal následovně: „Jako starosta obce oznámil písemně Probační a mediační službě ČR, že odsouzený P. U. ukončil a splnil výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, ke kterému byl odsouzen (...), kdy výkon trestu měl zahájit v obci H. dne 1. 2. 2011, ačkoliv obž. U. tento trest nevykonal, přičemž obž. JUDr. N. (Nosek; pozn. red.) za to, že obž. U. nepravdivě potvrdil řádný výkon tohoto trestu, přijal od obž. U. jako úplatek finanční hotovost v přesně neustanovené výši“.

Za tento skutek odešel Nosek od soudu s trestem třicet šest měsíců ve věznici s ostrahou.

Krajský soud v Brně po odvolání v roce 2016 uložil Noskovi trest 30 měsíců vězení.

V podaném dovolání Nosek okrajově poukázal například na nepřiměřenost uloženého trestu i na to, že jeho jednání nemohlo být „v žádném případě posuzováno jako jednání v postavení úřední osoby“.

Nejvyšší soud nakonec jeho dovolání zamítl.