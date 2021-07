Ryba končí v čele hasičského záchranného sboru. Hamáček jeho nástupce oznámí příští týden

Drahoslav Ryba k neděli na vlastní žádost skončí po téměř deseti letech na pozici generálního ředitele hasičského záchranného sboru. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce oznámit jméno nástupce na pondělní tiskové konferenci, bude zároveň uveden do funkce. Ryba podle ministra odchází na základě zákona, neboť mu uplynulo druhé pětileté funkční období. Aktualizováno Praha 10:07 16. 7. 2021 (Aktualizováno: 10:25 16. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drahoslav Ryba | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ryba byl generálním ředitelem hasičů od 1. prosince 2011, do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Jan Kubice. Prezident Miloš Zeman jmenoval Rybu v roce 2013 brigádním generálem, o tři roky později se stal generálmajorem a v roce 2019 byl povýšen na generálporučíka.

„Chci mu poděkovat, byl vynikajícím ředitelem hasičského záchranného sboru. To, že ten sbor je v tak výborném stavu, což dokazuje dennodenně, je do velké míry jeho práce,“ uvedl Hamáček na dotaz ve sněmovně. Rybův nástupce vzešel z výběrového řízení.

„Osobně říkám, že pro sbor je to ztráta. Kdyby bylo možné, aby tam pan generálporučík ještě nějakou dobu vydržel, tak by to určitě bylo přínosem, ale nemůžeme jít nad rámec zákona,“ dodal ministr.