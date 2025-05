Drahovický most ve Varech prochází úpravami. Vzniká zde velkoplošná malba s interaktivními prvky

Drahovický most v Karlových Varech prochází proměnou v relaxační veřejný prostor. V jeho středu vzniká velkoplošná malba s interaktivními prvky, na které pracuje umělecké uskupení Lemur na zdi. Součástí projektu bude také nový mobiliář, který vytvoří zázemí pro pěší, cyklisty a rodiny s dětmi. Město tak investuje do oživení místa, které léta zůstávalo stranou zájmu. Karlovy Vary 7:57 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělecké uskupení Lemur na zdi | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Most v Drahovicích kdysi sloužil automobilovému provozu. Už 30 let na něj ale auta nesmí. Stal se součástí městské cyklostezky a využívají ho hlavně pěší a cyklisté. Od začátku léta by ale měla mostní konstrukce patřit především dětem. Okrajem uměleckého díla povede cyklostezka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž o proměně Drahovického mostu připravil Zdeněk Trnka

Na nově upraveném povrchu vzniká velkoplošná malba s malovanými motivy a herními prvky. „Ten kruh, který vidíme uprostřed, to je střed našeho bludiště, což je jedna taková velká sekce toho mostu. Uprostřed bude taky nápis Vary, který bludiště usazuje tady do Karlových Varů,“ vysvětluje Alžběta z umělecké skupiny Lemur na zdi.

Dílo by se dalo nazvat horizontálním murálem. „Kromě toho, že má nějakou vizuální funkci, tak je interaktivní a budou na něm různé typy her pro lidi, kteří půjdou okolo a budou se chtít zúčastnit,“ doplnila. Na mostě se objeví například také motivy řeky, ve které budou plavat ryby inspirované kresbami místních dětí,“ doplnila spoluautorka.

Vznikající velkoplošná malba na Drahovickém mostě v Karlových Varech | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Drahovický most se mění na objednávku města. Součástí proměny je také nový městský mobiliář, který by měl zahrnovat dřevěné venkovní sedačky, lehátka nebo květináče, které vytvoří prostor pro odpočinek a setkávání. Finální úpravy mají být hotové do konce května.