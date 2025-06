Dravci jako postrach holubů. O biologickou ochranu Pražského hradu se stará káně Štefan

Chrám svatého Víta na Pražském hradě a všechny okolní památky hlídá před holuby sokolník Ladislav Hokr. Má na to spolehlivého a zdatného pomocníka – káně Štefana. Turisté si myslí, že jde o jednu z tamních atrakcí, ale dvanáctiletý opeřenec přitom pracuje. Praha 12:40 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Hokr a káně Štefan | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Je to káně Harrisova, je mu 12 let a jmenuje se Štefan. Pracoval na letišti, dokud jsem tam byl, teď pracuje na Pražském hradě jako biologická ochrana,“ představuje svého parťáka sokolník Ladislav Hokr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Káně Štefan pracuje jako biologická ochrana Pražského hradu. Poslechněte si reportáž Radka Duchoně

Káně má na jedné noze rolničku, na druhé vysílačku. „Na sto procent se ten dravec většinou vrátí. To má proto, kdyby někde uvíznul.“

„Je to výcvik, který je velmi náročný, protože musí být po dobrém. Dravec se v žádném případě nesmí trestat. Musíte jenom po dobrém a vytvořit si s ním takový vztah, aby se dobrovolně vzdal svobody,“ popisuje sokolník.

Ladislav Hokr a káně Štefan | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Ladislav Hokr a káně Štefan | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

A tak jde Štefan do akce. „Po těch holubech musí jít, když nejde o život, tak jak se říká, nejde o nic. Takže on po těch holubech musí jít, musí je honit, ale já to dělám tak, aby tady mezi těmi lidmi toho holuba neulovil.“

Hradní budovy má na starosti vedoucí oddělení správy nemovitostí Radek Pechač, který připomíná, že holubi památky znečišťují exkrementy a také do nich klovou, aby jim písek pomohl lépe trávit potravu.

„Co se týče holubů, tak to jsou pouze exteriéry, ale taky se nám stalo, že nám kuny lezly pod střechu. V Jižních zahradách se nám objevil mýval, stejně tak jako v Jelením příkopu jezevec. Použili jsme pachová zradidla,“ popisuje.

Poslechněte si celou reportáž z Pražského hradu.

Chrám svatého Víta na Pražském hradě a všechny okolní památky včetně Zlaté uličky hlídá před holuby sokolník Ladislav Hokr. Má na to spolehlivého a zdatného pomocníka - káně Štefana. @CRozhlas @Radiozurnal1 pic.twitter.com/ryaEmoUJKv — Radek Duchoň (@radekduchon) June 9, 2025