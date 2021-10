Drážní hasiči přenechali za deset milionů část své agendy externistům. Doklady o soutěži se ztratily

Drážní hasiči vyplatili přes deset milionů korun soukromé firmě za činnosti, na které mají vlastí zaměstnance.

Ekonomické poradenství či propagaci zajišťovala pro železničáře firma Roll CS - bez referencí a se sídlem v paneláku. Příslušné živnostenské oprávnění si zřídila dva týdny před podpisem lukrativní smlouvy.

Podle Správy železnic vyhrála firma veřejnou soutěž. Doklady o tendru se prý ale ztratily a ve veřejném věstníku záznamy také chybí.

Například nevládní protikorupční organizace Transparency International desetimilionový kontrakt hodnotí jako možné vysávání veřejných peněz.

Ve středu 22. května 2019 vyšla na oborovém serveru požáry.cz stručná zpráva s fotkou o zásahu drážních hasičů z České Třebové.

Šlo o tři řádky, které informovaly, že u obce Semanín vyprostili navijákem zapadlý autojeřáb. Drážní hasiče stálo zveřejnění příspěvku 8000 korun. Propagaci své práce totiž podle zjištění Radiožurnálu svěřili mezi lety 2018 až 2019 soukromé firmě.

Ta podle výkazů své práce zpracovávala zprávu o dvou větách a jedné fotografii ze zásahu celý předchozí den se sazbou 1000 korun na hodinu.

Podle dokumentů, které Radiožurnál získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, obnášela příprava čtyři body – tvorba příspěvku, výběr fotografií, telefonické konzultace a korektura.

Ve středu 22. května 2019 vyšla na oborovém serveru požáry.cz stručná zpráva s fotkou o zásahu drážních hasičů z České Třebové. Tři řádky o tom, že u obce Semanín vyprostili navijákem zapadlý autojeřáb. Drážní hasiče stálo zveřejnění příspěvku 8000 korun

Během dvou let pak drážní hasiči vyplatili společnosti Roll CS za zveřejňování obdobných příspěvků, za tvorbu propagačních videí nebo za mediální školení více než dva miliony korun. A to v situaci, kdy jejich mateřská Správa železnic disponuje vlastním tiskovým oddělením.

Nejde přitom o jediné platby firmě Roll CS. Drážní hasiči si ji už v roce 2013 najali na ekonomické poradenství.

Firma se tak v uplynulých letech podílela třeba na tvorbě nové organizační struktury drážních hasičů, radila jim s možnými úsporami, zpracovávala žádosti o dotace, nebo navrhovala systém oběhu faktur. Za tyto činnosti od železničářů inkasovala dalších zhruba osm milionů korun.

‚Možné vysávání peněz‘

Například podle nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) se může jednat o vysávání peněz z veřejných rozpočtů.

„Jde o potenciálně velmi rizikovou spolupráci. Je založena na vágních aktivitách, které do velké míry dublují standardní pracovní náplň zaměstnanců. V souhrnu je tak možné v tomto případě nalézt všechny symptomy rizika vyvádění peněz z veřejných institucí,“ řekl Radiožurnálu analytik Milan Eibl.

Správa železnic ještě pod předchozím názvem Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) uzavřela rámcovou smlouvu v hodnotě 10 milionů korun se společností Roll CS v prosinci 2013. Kvůli ceně vysoce převyšující dvoumilionovou hranici měla být zakázka předmětem veřejné soutěže.

Ta podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové proběhla, a to přesně podle zákona. Kdy přesně byla vyhlášena, kolik se do ní přihlásilo uchazečů a jaká byla hodnotící kritéria, ale jasné není. Osm let staré záznamy prý Správa železnic nedokázala dohledat. „Požadovanou informaci vzhledem k velkému časovému odstupu nebylo možné zatím ověřit,“ reagovala Friebová na dotazy Radiožurnálu.

Že soutěž proběhla řádně, konstatoval také majitel společnosti Roll CS Alexandr Šmíd. Podrobnosti o výběrovém řízení ale ani on nesdělil. „Bohužel tyto informace nemám,“ řekl.

Soutěž, nebo přímé oslovení?

Všechny vyhlašované tendry přitom musí být zveřejněné v otevřeném věstníku veřejných zakázek. A ten žádnou soutěž s účastí společnosti Roll CS neeviduje.

Jakékoliv vyvádění peněz z veřejných rozpočtů Šmíd důrazně odmítl. „Veškerá činnost námi zprostředkovaných konzultantů prošla akceptací ze strany HZS SŽDC. V rámci akceptačních protokolů jsou uvedeny detailní výkazy práce včetně příloh k dané činnosti,“ uvedl k tomu majitel společnosti Roll CS.

Rámcovou smlouvu jménem Správy železnic - tehdy ještě SŽDC – podepsal šéf drážních hasičů Luděk Eichler. Ten Radiožurnál odkázal na vyjádření mluvčí s tím, že se plně shoduje s jeho stanoviskem.

Sama Friebová přitom - v souvislosti s důvody pro masivní outsourcing - v původní obsáhlé e-mailové odpovědi naznačila, že firmu si železničáři vybrali napřímo.

„Odborné činnosti ekonomické povahy nebylo možno realizovat vlastními zaměstnanci, proto došlo k oslovení společnosti Roll CS na zprostředkování odborných konzultantů,“ napsala.

Rozpor mezi tvrzením o veřejné soutěži na straně jedné a formulací o přímém oslovení dané firmy na straně druhé už mluvčí ani po opakovaných dotazech nevysvětlila.

‚Formulace není zcela přesná‘

Pochybnosti budí i smlouva samotná. V jejím textu, dostupném ve veřejném registru smluv, se Správa železnic odvolává na to, že firma působí jako významný odborník v oblasti analytických, konzultačních, poradenských a administrativních služeb.

Ve skutečnosti ale společnost se sídlem v jednom z pražských paneláků nemá žádné internetové stránky ani dohledatelné reference. A příslušné živnostenské oprávnění na poradenské služby si podle údajů v živnostenském rejstříku zřídila jen dva týdny před uzavřením lukrativní smlouvy.

Dům na pražském Jižním Městě, kde sídlí firma Roll CS | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Reference společnosti byly dány odborností jednotlivých konzultantů, které společnost Roll CS pro Správu železnic zabezpečovala,“ reagovala na to mluvčí Friebová.

Téměř do písmene stejně formulovanou odpověď pak poslal i jednatel firmy. Ta už přitom - z důvodů vyčerpání desetimilionového limitu - pro Správu železnic od roku 2019 nepracuje.

Šmíd v této souvislosti připustil, že popis jeho firmy jako významného odborníka v oblasti poradenství neodpovídal realitě: „Formulace preambule rámcové smlouvy ve smyslu spolupráce se Správou železnic není zcela přesná.“

Účetní závěrky chybí

Podle analytika TI Eibla není standardní ani to, že Správa železnic je podle veřejně dostupných informací jedinou státní institucí, pro kterou společnost Roll CS v minulosti pracovala.

„Firma neposkytuje služby žádnému jinému subjektu a navíc ani neuveřejnila žádnou účetní závěrku, takže není jasné, zda se nejedná jen o prázdnou schránku,“ upozornil Eibl. Pravidelné zveřejňování účetních závěrek je přitom ze zákona povinné.

Šmíd v této souvislosti uvedl, že jeho firma se ucházela „spíše o zakázky v privátním a korporátním sektoru“. Pro koho konkrétně společnost pracovala, už ale neuvedl. Účetní závěrky, ze kterých by bylo možné na příklad vyčíst, jakou část obratu firmy příjmy od železničářů představovaly, Šmíd přislíbil do rejstříku doplnit.

Služby, které měla jeho firma Správě železnic poskytovat, byly v původní rámcové smlouvě definovány jako konzultace v oblasti optimalizace nákladů, ekonomického plánování a také dodávky elektřiny.

Prostřednictvím postupně uzavíraných dodatků pak byly služby požadované od Roll CS rozšířeny o dalších třináct oblastí. Externí konzultanti Roll CS tak na jejich základě radili drážním hasičům s procesem vypisování výběrových řízení, s tvorbou vnitřní organizační struktury, s vyhodnocením jejich vlastního zásahu v terénu nebo s vypracováním komunikační strategie.

Samotná šíře poskytovaných služeb a jejich obecná formulace je přitom podle zakladatele serveru Hlídač státu Michaela Bláhy zarážející. „Celé to vypadá jako účelová smlouva vzniklá podivným způsobem, kde se po několika letech uměle rozšiřoval původní záměr smlouvy s cílem ji celkem vyčerpat,“ konstatoval.

Zviditelnění práce hasičů

Podle majitele Roll CS Alexandra Šmída bylo postupné razantní rozšiřování původních okruhů výsledkem vzájemné spolupráce. „Některé oblasti byly identifikovány jako problematické a byly doporučeny Správě železnic k řešení, u některých oblastí šlo o požadavek k řešení od Správy železnic,“ vysvětlil.

Právě jeden z dodatků pak spolupráci rozšířil také o propagaci samotné práce drážních hasičů. Ta podle smluv i příslušných výkazů spočívala zejména ve zveřejňování příspěvků o konkrétních zásazích na drážním intranetu, na sociálních sítích nebo na specializovaném oborovém serveru požáry.cz.

Kromě toho zajišťovala firma Roll CS také mediální školení jednotlivých regionálních hasičských velitelů nebo výrobu propagačních videí z vybraných akcí.

To samé přitom v ostatních státních institucích, státní hasiče nevyjímaje, běžně zajišťují zaměstnanci příslušných tiskových oddělení. Tím ostatně disponuje i samotné vedení Správy železnic.

Fotografie nebo videa z míst zásahů navíc pořizovali přímo zasahující drážní hasiči, kteří k událostem dodávali také základní informace. Na zástupcích Roll CS tak byl výběr fotografií a finální formulace příspěvků.

Tuto práci mezi lety 2018 až 2019 prakticky prováděla současná mluvčí vládní ČSSD Eva Gregorová. Otázky Radiožurnálu k tématu si nechala zaslat mailem, ani po třech týdnech na ně ale neodpověděla.

Za její práci každopádně Roll CS inkasoval podle Alexandra Šmída ve zmíněných letech 2,3 milionu korun, a to bez DPH.

Podle Friebové mělo najmutí externí firmy za cíl dosažení zviditelnění práce drážních hasičů a posílení jejich pozitivního vnímání u odborné i laické veřejnosti.

„Touto propagací viditelně dochází k odůvodnění potřeby nákladů, které naše státní organizace investuje do složky HZS,“ poznamenala k tomu.

Propagace běží beze změny

Po ukončení spolupráce s Roll CS přešla agenda zpátky pod tiskové oddělení Správy železnic, ale intenzita propagace drážních hasičů - i podle Friebové - ani poté nijak dramaticky nepoklesla.

„Frekvence přidávání příspěvků HZS SŽ je po ukončení spolupráce se společností Roll CS v zásadě stejná,“ konstatovala mluvčí. Podle ní se tak děje v návaznosti na nastavení metodiky konzultantů Roll CS.

Z příslušných výkazů práce vyplývá, že společnost Roll CS na začátku spolupráce na propagaci v lednu 2018 prosadila u vedení drážních hasičů založení jejich veřejného profilu na sociální síti Facebook, stejně jako profilů jednotlivých regionálních poboček.

Prodává párky v rohlíku

Firma kromě poradenství podniká od roku 2017 také v oblasti gastronomie. Podle údajů v živnostenském rejstříku provozuje v centru Prahy několik stánků s párky v rohlíku.

Šmíd vedle firmy Roll CS vlastní také poloviční podíl v poradenské společnosti Allon, která se specializuje na konzultace v oblasti informačních technologií. A i ta poskytuje své služby Správě železnic. Smlouvu s ní železničáři podle své mluvčí podepsali o dva roky dříve než s firmou Roll CS, tedy v roce 2011.

Friebová v této souvislosti konstatovala, že i v tomto případě Správa železnic vypsala řádné výběrové řízení. Jenže - stejně jako u Roll CS - se podle jejích slov nepodařilo kvůli velkému časovému odstupu dohledat k této soutěži jakékoliv podrobnosti.

Podle informací Radiožurnálu fakturovala firma Allon Správě železnic za své služby přes osm milionů korun.