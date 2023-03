Typické beskydské chalupě z Komorní Lhotky hrozil zánik, nyní se 140letá dřevěnka stěhuje do Rožnova

Dřevěnku z Komorní Lhotky na Třinecku starou 140 let rozebrali tesaři a odvezou si ji do dílny u Vsetína k opravě. Za rok obohatí novou expozici ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Typické beskydské chalupě hrozil zánik. Tesaři se ale pokusí co nejvíce původních prvků zachovat. Komorní Lhotky 10:05 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevěnku z Komorní Lhotky na Třinecku starou 140 let rozebrali tesaři a odvezou si ji do dílny u Vsetína k opravě | Foto: Marta Pilařová

Pastvina nad Komorní Lhotkou na úpatí Beskyd. Ještě donedávna tady stála dřevěnka z roku 1883, teď na louce zůstává jen zbytek komína a kachlová kamna. Vedle hromada jedlových trámů a parta valašských tesařů.

„Nejhorší je, když ta chalupa zůstane osiřelá. To potom ti brouci a ta havěť se do toho pustí a do tří let je po chalupě,“ říká šéf tesařů Ladislav Filgas.

Přesto jsou podle Radka Bryola z Muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tyto trámy cenné a nahrazovat se bude jen to, co nejde opravit. „To staré dřevo je kolikrát kvalitnější než to současné, má hustší letokruhy, lepší vlastnosti,“ vysvětluje Bryol.

Jedle rostly v lesích kolem, kovové byly jen hřebíky v šindelích na střeše a klika u dveří. „I ten zděný materiál byl z místa, kámen sesbíraný někde v lomu nebo z pole. I ty cihly si vypálili za domem. A 95 procent chalupy tvořilo dřevo,“ vysvětluje Bryol.

A tesaři přidávají informaci o tom, co při rozebírání chalupy ještě objevili. „Když bourali komín, tak našli půl litru staré kořalky. Odevzdalo se to domácímu“ směje se Ladislav Filgas.

V Komorní Lhotce po dřevěnce žádné stopy nezůstanou. I tak se dříve stavělo. „V podstatě by se to dalo lopatou a kolečkama zaházet a srovnat,“ dodává Radek Bryol.

Po roční rekonstrukci chalupu zase sestaví v nové expozici Kolibiska. Na místě už stojí stodola ze Starých Hamrů a přibude i chlév z nedaleké Morávky.