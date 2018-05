Soud řeší požár kostela v Gutech. Jeden mladík rád pozoruje plameny, druhý má sklony k extremismu

Jeden má mírné sklony k extremismu, druhý rád rozdělává oheň a pozoruje plameny. Tak soudní znalci podle státního zástupce Josefa Šuhaje vyhodnotili osobnosti dvou hlavních obžalovaných v kauze úmyslného zapálení středověkého dřevěného kostelíku v Gutech na Třinecku. Soud se třemi mladíky začal v pondělí u Krajského soudu v Ostravě. Ostrava/Třinec 10:33 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dřevěného kostela nezůstalo téměř nic | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Středověký kostel, který byl národní kulturní památkou, údajně zapálil jeden z trojice obžalovaných. Vše měl ale vymyslet jeho nevyléčitelně nemocný kamarád, který špatně chodí, k soudu přišel o holi.

Právě on údajně oslovil i dalšího známého, který měl plnit úlohu řidiče. Podle obžaloby má tělesně postižený mladík lehké extremistické sklony. „Jeho nemoc ale na jednání žádný vliv neměla,“ řekl státní zástupce.

Záliba v pozorování ohně

Obžalovaný, který měl kostel zapálit, v době činu ještě neměl 18 let. Podle soudních znalců má mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování.

Padla obžaloba za vypálení kostela v Gutech. Obviněným mladíkům hrozí až 15 let vězení Číst článek

„Nejde ale o pyromanii,“ řekl státní zástupce Josef Šuhaj. Soudí, že právě on kostel zapálil zřejmě proto, že v danou chvíli byl jediný schopný to udělat. Další obžalovaný totiž údajně seděl za volantem a poslední byl tělesně postižený.

Podle Šuhaje se k účasti na zapálení kostela přiznal mladík, který vše vymyslel, i ten, který rozlil hořlavou látku a kostel zapálil. Vinu odmítá obžalovaný, který všechny na místo přivezl. Netušil prý, proč známé ke kostelu v noci veze.

Všichni tři si ale vyslechli obžalobu z obecného ohrožení. Oba plnoletí obžalovaní mohou ve vězení strávit 15 let. Nejmladšímu hrozí s ohledem na jeho věk v době spáchání trestného činu maximálně pětiletý trest.

Proces je neveřejný, jeden z obžalovaných totiž v době žhářského útoku ještě nedovršil 18 let. Dva z obžalovaných se přiznali a jeden vinu odmítá. Hlavní líčení je nařízeno do pátku. Podle mluvčího soudu Jiřího Barče je nepravděpodobné, že by tento týden padl rozsudek.

Požár kostelíku v Gutech

Trojice obžalovaných, přičemž třetí působil jako řidič, zapálila podle obžaloby památku loni v létě. Oheň způsobil škodu přes 20 milionů korun.

Požár dřevěného kostela v Třinci | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Na mobiliáři církevní památky způsobil škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více než 3,2 milionu korun.

Historická škoda je ale nevyčíslitelná. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.

Guty, dřevěný kostel z 16. století. | Zdroj: Wikimedia Commons