Na Vsetínsku vzniká zkušební replika vyhořelého kostela v Gutech. Řeší se i zakřivení stavby

Repliku vyhořelého kostela v Třinci-Gutech můžou jako první obdivovat obyvatelé Hošťálkové na Vsetínsku. Kostel tam staví tesaři na zkoušku na prostranství na okraji vesnice. Trámy z jedlového dřeva upravují tak, aby se práce na místě původního kostela urychlily. Už mají hotovou roubenou část, v úterý se pustili za pomocí jeřábu do stavby věže. Hošťálková (Vsetínsko) 20:37 30. října 2019

Jeřábník v Hošťálkové na Vsetínsku nadzvedává jeden z dřevěných trámů, který je součástí repliky vyhořelého kostela.

„Půlkuláč opracujeme, aby tam nebyla kúra. Pak se vyřeže, nasadí se a musí sedět na milimetry,“ přibližuje jeřábník František Šimek, jak stavba vzniká.

Usazení jednoho trámu trvá prý podle náročnosti zhruba tři hodiny.

„Někdy méně, někdy více,“ dodává. Kostel skládají tesaři v podstatě jako stavebnici.

„Minulý týden jsme skončili se srubovou částí a zahájili jsme krov nad presbytářem. Ještě nám schází krov nad sakristií,“ vyjmenovává tesař Antonín Papšík.

Náročná křivost kostela

Začínají také se stavbou věže kostela. „Nejnáročnější byla srubová část, která nám zabrala nejvíce času. Kvůli křivosti a nepravidelnosti kostela jsou ale všechny části náročné,“ dodává tesař.

„Dělat vědomě křivě je náročné. Tenkrát tu křivost kostela dělali nevědomě, my to ale teď dodržujeme. Každý krov je jinak dlouhý, v tom měření je to náročné,“ přibližuje Papšík.

„Stavbu jsme zahájili, jelikož jsme to měli mít do konce tohoto roku hotové. Měli jsme to předávat biskupství. Začali jsme z toho důvodu, že už dřevo chtělo, aby se s tím začalo něco dělat. Na place už bylo dlouho, už bylo vyschlé. Zkrátíme si tím dobu ježdění do Gut a následná montáž v Gutech bude rychlejší,“ vysvětluje tesař.

Jakmile získá Ostravsko-opavské biskupství stavební povolení, začnou tesaři pracovat na rozebrání stavby. Kostel by chtěli převézt do Třince-Gutů na konci listopadu.

Požár v Gutech

Kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Shořel předloni v srpnu. Oheň způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale podle odborníků nevyčíslitelná.

Požár dřevěného kostela v Třinci | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Krajský soud loni v červnu potrestal tři mladé muže za jeho zapálení vězením na 3,5 roku, osm a devět let.

Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest dostal chlapec, který budovu zapálil. V době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal odsouzený, který všechny na místo přivezl.

Jeden ze tří mladíků - Jakub Hurník - který si má odpykat osm let, podal v případu koncem září ústavní stížnost.