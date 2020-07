Stavba kostela v Gutech se posouvá rychle kupředu. Mladí žháři ho zapálili před třemi lety

Už koncem léta bude v Třinci-Gutech stát hrubá stavba repliky dřevěného kostela ze 16. století. Významná památka shořela před třemi lety po žhářském útoku. O stavbě repliky rozhodla diecéze prakticky okamžitě. Tři roky ale trvalo, než sehnala všechna potřebná povolení. Třinec 9:05 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekonstrukce vyhořelého kostela v Gutech | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: Český rozhlas

„Pamatuji si, že byl velký silný vítr a teplo. Dívali jsme se z okna a viděli jsme obrovskou záři. Nemohli jsme tomu uvěřit, že je to gutský kostelík. Měl jsem slzy v očích, tady jsem měl svatbu,“ vzpomíná na požár gutského kostela Vladislav Němčik.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stavba kostela v Gutech se posouvá rychle kupředu. Na místě natáčel Tomáš Pika

Bydlí nedaleko a tak se s dalšími lidmi z okolních vesnic přišel podívat, jak pokračují tesaři se stavbou jeho repliky. „Stavba teď roste rychle kupředu. Základy byly dokončené ve třech týdnech čistého času. A od minulého úterý tu roste dřevěná stavba,“ vysvětluje pro Český rozhlas Ostrava vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek.

„Už v minulém týdnu ve třech dnech se podařilo udělat srub vlastní lodi a krov, který vidíme. A tento týden je tady provedená celá spodní část věže. Takže to jde hodně rychle kupředu,“ doplňuje.

Nový kostel by stejný osud, jako jeho historickou předlohu, rozhodně potkat neměl. „Kostel bude vybaven elektronickou požární signalizací napojenou k hasičům přímo na pult. A kromě toho musí tady v okolí vzniknout 25kubíková nádrž na požární vodu. Díky tomu, co se stalo, se postupně dovybavují dřevěné kostely protipožárními prvky, tím pádem se v této oblasti hýbeme kupředu,“ upozorňuje Kotásek.

V Třinci-Gutech od minulého týdne staví repliku dřevěného kostela ze 16. století. Předcházelo tomu třítýdenní budování základů. V noci z 1. na 2. srpna to budou už 3 roky od žhářského útoku, který památku zničil. pic.twitter.com/txov3dTJ1w — Tomáš Pika (@1tomaspika) July 15, 2020

Požár dřevěného kostela v Třinci | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Instalace protipožárních opatření bude kostel čekat ale až v závěrečné fázi. Zatím tesaři stále dovážejí trámy a chystají se pracovat na střeše kostela. Hodně jim pomáhá i to, že ho už jednou nanečisto postavili.

„Bylo to již předpřipravené. Díky tomu je teď ta stavba, neříkám skládačka, není to jednoduché, ale jde to o to rychleji kupředu,“ dodává.

I když stavba pokračuje rychle, tak podle biskupa ostravsko-opavské diecéze Martina Davida je před tesaři ještě spousta práce. „Myslím, že hrubá stavba by během prázdnin měla být hotová. Pak je tu otázka vybavení interiéru, a to bude ještě chvíli trvat.“

Proto biskupství otevření a slavnostní vysvěcení kostela očekává až na konci května příštího roku.

Zapálení kostela

Kostel Božího Těla z 16. století byl národní kulturní památkou. Shořel v srpnu 2017. Oheň způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je podle odborníků nevyčíslitelná.

Krajský soud potrestal tři mladé muže vězením na tři a půl, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který akci podle rozsudku vymyslel. Jakub Hurník jako řidič dostal osmiletý trest za pomoc k obecnému ohrožení. A jeden z odsouzených byl v době činu mladistvý, proto má mírnější trest.

Shořelý Kostel Božího Těla Třinci - Gutech. | Zdroj: Profimedia