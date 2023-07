V Třinci zachránili poslední dvě dřevěnky, ve kterých dříve bydleli hutníci z místních železáren

Do poslední fáze vstupuje v Třinci oprava posledních dvou dřevěnek určených pro hutníky. Před více než sto lety je místní železárny vystavěly pro své pracovníky, aby to neměli tak daleko do práce. V Česku jde o ojedinělou věc. Dělnickou kolonii postavenou ve stylu horských chalup nikde jinde nenajdete. Zánik dřevěnek se povedlo odvrátit na poslední chvíli.

