Nadbytek kůrovcového dřeva řeší lesníci v Česku vývozem do Číny. Poslali ho tam už za dvě miliardy

Lesníci našli odběratele pro kůrovcové dřevo, kterého je v Česku nadbytek. V kontejnerech ho vozí do Číny. Jen od začátku letošního roku do konce letních prázdnin tam vyvezly podniky dřevo za více než dvě miliardy korun. To je třináctkrát větší suma než loni. Čína se tak pro Českou republiku stala třetím nejvýznamnějším exportním trhem. A to hned za Rakouskem a Německem. Praha 9:26 26. října 2019

„Tady se můžete podívat – stromy jsou vyznačené tečkou. Většinou jsou to smrky napadené kůrovcem,“ popisuje majitel lesnické firmy Pavel Křepelka. Že jsou stromy prolezlé kůrovcem a odkázané k těžbě, se dá podle něj poznat jednoduše.

„První, co v tom lese uvidíte, je zelené jehličí na zemi, to už je špatně. Smrk má u pařezu drtinky, které vznikají požerem kůrovce. Po kůrovci vznikají závrty, kdy on navrtá strom. Je potřeba ten strom vytěžit ve fázi, kdy brouk je ještě vevnitř,“ vysvětluje.

Jenže kapacity na pilách a ve zpracovatelských podnicích nestačí. Ještě před kůrovcovou kalamitou se v Česku ročně vytěžilo kolem patnácti milionů kubíků dříví, loni se objem skoro zdvojnásobil. Majitelé lesů se proto snaží najít odbyt v cizině. I tam ale narážejí na odmítnutí, dodává předseda Czech Forest Think Tank Jan Příhoda.

„Německo, Rakousko – což je vlastně náš největší exportní trh – řeší podobný problém jako my. To znamená, že budou prioritně zpracovávat vlastní dříví. Naše exportní možnosti tímto směrem budou postupně klesat. Nová exportní místa se hledají velmi těžko. Tím, že dříví má nízkou cenu, tak i náklady na logistiku hrají velkou roli,“ říká.

Export do Číny

Průměrná prodejní cena dřeva klesla od roku 2014 skoro o třetinu. Aktuálně stojí kubík kolem šesti set korun. Výrazný propad cen pocítila třeba společnost Wood and Paper, která obchoduje se dřevem. Část ho prodává například do Polska, zájem ale roste i ze strany Číny, doplňuje ředitel firmy Tomáš Pařík.

„Poptávka vzrostla poměrně výrazně, vyváží se čím dál tím víc. Tam chodí většinou pořezu schopná hmota nízké kvality, což je kůrovcové oloupané dříví. Čína ho zpracuje stejně jako tady – dělá z něho prkna, pořeže ho na pilách. To je většinou takové to stavební dříví,“ upozorňuje.

„Ta cena je na třetině ceny, kterou byli zvyklí naši vlastníci lesa dostávat v minulosti. Vzhledem k tomu, že odbyt obecně je zásadně nedostačující, tak i tato poptávka se setkává s nabídkou,“ dodává.

Kůrovcové dřevo se naplní do kontejnerů, které do Evropy přivážejí čínské zboží. Dříve kontejnery odjížděly prázdné, dnes jsou plné dřeva. O kontrakt s Čínou usiluje i státní podnik Lesy České republiky.

„S ohledem na stav přesyceného evropského trhu jsou nabízené ceny dříví zajímavé. Objem tohoto exportu ale není neomezený. Problémem se ukazuje složitá logistika a omezené kapacity,“ říká mluvčí Eva Jouklová.

Komplikovaná přeprava

Podle Jana Příhody ze společnosti Czech Forest vázne jak přeprava po železnici, tak kamiony.

„Nejsme schopní logisticky to dříví dostat v dostatečných objemech ani na ty trajekty. My tady máme omezené možnosti v silniční a železniční dopravě. Co se týče silniční dopravy – dneska na Vysočině třeba fungují firmy z Chorvatska, z Ukrajiny a tak dále. Jenom, aby tu kapacitu navýšili a abychom to dříví dokázali někam exportovat.“

Právě Čína patří k největším dovozcům surového dřeva na světě. Podle Tomáše Paříka se ale export do země zřejmě brzy zbrzdí. Číně se totiž dlouhodobě ekonomicky nevyplatí odebírat dřevo na tak velkou vzdálenost a za současných podmínek.

„Dneska tam za podobných podmínek chodí už řezivo – to znamená už nařezané dříví za stejnou cenu, jakou ještě před půl rokem Čína nakupovala to dříví v nezpracovaném stavu. To znamená, že ty ceny půjdou zřejmě poměrně výrazně dolů. A pak je otázkou, jestli se to vyplatí,“ domnívá se.

Přestože trh zavalilo levné dřevo, nábytek ani dřevostavby v Česku nezlevňují. Na trhu totiž chybí pracovníci. Jen v lesnictví shání firmy tisíce nových sil.