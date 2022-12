Zahrála si v Ostře sledovaných vlacích. Drezína na hlavním nádraží připomíná i režiséra Menzela

Vozidlo vyrobila kopřivnická Tatra v roce 1951, do provozu ho uvedla o rok později. Děj slavného filmu se přitom odehrává v období Protektorátu.

„Ta drezína vychází z automobilové karoserie vozidla vyráběného před druhou světovou válkou. Obdobné typy drezín byly produkovány ale již před rokem 1939,“ vysvětluje ředitel železničního odboru Národního technického muzea Michal Novotný, proč nevadilo, že je vozidlo novější než doba, do které Bohumil Hrabal novelu situoval.

Právě muzeum má drezínu ve svých sbírkách. „Je to vozidlo, které bylo určeno pro Středočeský kraj, fungovala krátce na Wilsonově nádraží, později byla staničním vozidlem v Libni. Byla využívána na tratě kolem Prahy a často jezdila až do České Třebové,“ dodává Novotný. Na sklonku sedmdesátých let ji z provozu vyřadili, až o dvacet let později ji získalo právě Národní technické muzeum.

Vozidlo sehrálo roli v adaptaci Hrabalovy knihy | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

Umí couvat?

Ve filmu Ostře sledované vlaky drezínou jezdil Vlastimil Brodský, který si zahrál kolaboranta Zedníčka. Diváci si možná vybaví záběry z filmu, v nichž Brodský v drezíně couval.

„Na krátkou vzdálenost sice couvat umí, ale aby se vydala na delší cestu, je možné ji otočit. Skutečně má zabudovaný takový hever, díky kterému vozidlo dokážou dva lidé poměrně snadno na kolejích otočit,“ upozorňuje na drobnou filmovou nepřesnost Novotný.

Téměř půltunovou nablýskanou modrou drezínu na hlavním nádraží představili ministr dopravy Martin Kupka /ODS/, ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a Menzelova manželka Olga. Připomněla, že Jiří Menzel původně film režírovat neměl.

„Ten film odmítlo několik významných renomovaných režisérů. Jirka to vzal, aniž by četl předlohu. Hrabala sice miloval, ale zrovna Ostře sledované vlaky ho minuly,“ připomíná manželka.

Zejména Menzelovy nedožité pětaosmdesáté narozeniny má drezína připomínat. Režisér by je oslavil příští rok, proto bude vozidlo součástí vstupní haly pražského hlavního nádraží až do léta 2023.