‚Dříve jsem mu říkala Ríša.‘ Důchodkyně obžalovaná z vraždy kutnohorského léčitele vypovídá před soudem

Městský soud v Praze stále rozplétá případ smrti vůdce kutnohorské sekty Richarda Šiffera. Obžalovaná důchodkyně Irena se rozhodla před soudem poprvé veřejně promluvit. „První kontakt s panem Šifferem byl pro mě velikým štěstím, byla jsem šťastná, že jsem se k němu mohla dostat. Dostala jsem se k němu prostřednictvím rodinných známých," řekla žen na úvod své výpovědi. Kutnohorská sekta Praha 10:01 9. ledna 2025 Obžalovaná Irena byla členkou kutnohorské sekty několik let

„Přicházím sem vypovědět to, co jsem prožívala vedle pana Šiffra, dříve jsem mu říkala Ríša. To, co se stalo, je velké neštěstí. Znamená to pro mě velké životní trauma, ze kterého se postupně pomocí terapií dostávám,“ vylíčila Irena soudnímu senátu.

Server iROZHLAS.cz její výpověď sleduje přímo v soudní síni.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 10. června 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.