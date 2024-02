Dříve odsouzený skautský vedoucí za zneužití desítek chlapců je opět ve vězení. Nyní za dětskou pornografii

Bývalý skautský vedoucí podmíněně propuštěný z trestu za zneužití desítek dětí je zpátky za mřížemi. Nastoupil 24. ledna do vazební věznice v Teplicích na čtyři měsíce za přechovávání dětské pornografie. Soud v Brně bude navíc rozhodovat o tom, zda mu kvůli porušení podmínky nařídí vykonat zbytek desetiletého trestu. Do vězení by se tak vrátil na další víc než dva roky. Napsal to v pondělí server Aktuálně.cz.

Brno 17:46 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít