Dříve podnikal na pražském Žižkově, teď brání Donbas. ‚Musíme Ukrajinu ubránit,‘ říká dobrovolník

V kuchyni starého domu, který obrůstá plevel, a dřevěné plaňky kolem dvorku mají svá nejlepší léta už dávno za sebou, stojí u plotny muž v mnohokrát seprané uniformě a krájí máslo do hrnce s bramborami. Pavel Zatulin, vojín 24. mechanizované brigády ukrajinské armády, připravuje večeři pro čtyři muže. Po jídle si půjde lehnout do mrňavého pokoje se zatlučenými okny, aby mohl časně nad ránem vyrazit do akce. Donbas 12:07 22. května 2025

Temný pokoj spoře osvětlený slabou žárovkou je plný výstroje, větší část zabírá notně proleželá postel pokrytá dekami a jedním zeleným spacákem. Na stěně visí samopal AK-74, osazený lištou pro zaměřovače, v bednách u zdi se skrývá munice.

Paša, jak mu tady všichni říkají, musí vstát ještě před svítáním, nastartovat pick-up a vyrazit na noční. V zeleném autě bez jakékoliv ochrany převáží na pozice u fronty spolubojovníky a zásoby. Před válkou žil dvacet sedm let v Praze, podnikal a na Žižkově provozoval klub Úkryt - Празька Криївка.

Zatulin slouží u jednotky, jejíž muži mají základny v domech zhruba patnáct kilometrů od bojové linie. Pavel přebývá v domě se třemi muži, velitelství je v jiné ulici, v podobném domě, který si vojáci pronajímají.

„Nájem dvacet tisíc hřiven (zhruba 11 tisíc korun pozn.red.) měsíčně platí velitel ze svého. Jako vojáci se skládáme po pěti tisících. Kupujeme plachty, izolace, lopaty,“ vypočítává česky Zatulin.

„Tady kde bydlíme my čtyři, nájem neplatíme. Majitelé se dodneška neozvali.“ Většina výbavy, včetně oblečení a vybavení zákopů, podle Paši pochází z kapes samotných vojáků.

„Největšími donátory armády jsou vojáci samotní,“ shrnuje. Pick-up, kterým jezdí, není pancéřovaný, a tak doufá, že se mu díky sbírce organizace Team for Ukraine podaří získat bezpečnější vůz. Ze sbírky chce spolek pořídit opancéřovaný Humvee.

Pick-up, kterým jezdí, není pancéřovaný, a tak doufá, že se mu díky sbírce organizace Team for Ukraine podaří získat bezpečnější vůz. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Náš velitel si může požádat, ale auto potřebujeme hned. Když čekáme na armádu, trvá to dlouho a je to byrokracie.“ Pašův Pick-up ale jednu úpravu přeci jenom má. Před předními koly má gumové zástěrky, které obvykle bývají za zadními koly.

„To je kvůli protipěchotním minám. Shazují je z dronů na silnici. Zrovna včera kolega takhle přišel o kolo. Posádce se nic nestalo. Upřímně nevím, jestli ta guma bude fungovat, ale nic lepšího nemám.“

V okolí Časiv Jaru, kde jeho brigáda operuje, zuří tvrdé boje. Město je dnes z velké části pod kontrolou ruské armády. Ukrajinci drží podle Zatulina jižní část. „I když ustupujeme, ustupujeme organizovaně. Není žádná panika,“ popisuje.

Důvodem k ústupu bývá především logistika. „Chlapi už neměli co pít. Drony jim shazují vodu, ale často dopadne deset metrů od nich a ani tak blízko se kolikrát nikdo neodváží vydat.“

Zatulin sám byl přímo „na nule“ – na linii dotyku s nepřítelem tři týdny. „Byli jsme zalezlí v zákopech a Rusa jsem za celou dobu neviděl. Zaplať Pánbůh. Jenom to kolem nás lítalo a padalo.“

Dobrovolník ze Žižkova v blindáži | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Pašu pak převeleli na pozici řidiče. V noci, bez světel, jen s nočním viděním, jezdí pro zásoby a raněné. „Vezl jsem jednoho mrtvého. A mnoho raněných. Už ani nevím kolik,“ říká. „Když vezu kluky na pozice, jedu co nejrychleji, jen zastavím a hned zpátky. Když vozím dřevo, trvá to déle, ale snažím se to vyložit do dvou, tří minut a vypadnout.“

„Naše brigáda je slavná tím, že na pozicích vydrží nejdéle,“ říká Zatulin. „Standardní nasazení trvá až měsíc a půl bez možnosti rotace. Když se nebojuje, kopou se nové zákopy, zpevňují se pozice, vojáci se ukrývají v domech nebo pod zemí. FPV drony, miny, letecké pumy, všechno tady lítá,“ dodává.

Přes každodenní nebezpečí funguje město v patnáct kilometrů vzdáleném týlu dál. „Tramvaje jezdí. Před měsícem jedna mina zasáhla koleje, ale oprava proběhla hned druhý den,“ konstatuje Zatulin, zatímco dokončuje večeři v kuchyni.

„Nevím, jak to dopadne. Já nejsem voják a nikdy mě armáda nelákala. To zelené myšlení není nic pro mě. Ale co mám dělat, musíme Ukrajinu ubránit,“ dodává dobrovolník ze Žižkova Pavel Zatulin.