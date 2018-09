Kriminalisté našli v Moravskoslezském kraji další syntetickou drogu. Obviněno je už osm lidí

Kriminalisté našli v Moravskoslezském kraji další syntetickou drogu. Po látkách s názvy Bakiba a SPD je to umělý kanabinoid Algiz. Od prvního případu zajistili policisté celkem 130 balení drog. V úterý oznámili, že obvinili dalšího člověka, v pořadí již osmého. Celkem se novými drogami přiotrávily zhruba dvě desítky lidí, dva zemřeli. Ostrava 16:43 18. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový druh syntetického kanabinoidu nalezeného v Ostravě | Zdroj: Policie ČR

„Je to nová záležitost, proto jsme to zveřejnili. Jedná se o jinou substanci podobnou těm rostlinného původu,“ řekla serveru iROZHLAS ostravská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Osmým zadrženým je poté třicetiletý muž, kterému hrozí až pětileté vězení, přičemž jeho obvinění souvisí s případem z Opavska. Dosud se drogy podle dostupných informací objevily převážně v Ostravě a právě na Opavsku.

Policisté zajistili další balení syntetických cannabinoidů, jejichž fotografie zveřejňujeme a opět varujeme veřejnost před jejich užitím. pic.twitter.com/b40cnF5kju — Policie ČR (@PolicieCZ) 18. září 2018

Obviněno je tak už osm lidí ve věku od 17 do 41 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle informací jde o bezdomovce, který drogu minulé pondělí konzumoval s o čtyři roky mladším mužem. Ten po jejím požití zemřel.

Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován v nemocnici, protože měl rovněž zdravotní problémy. V pátek na něj Okresní soud v Ostravě uvalil vazbu. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel také další pětačtyřicetiletý muž, a to na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem.