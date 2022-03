Tampony, prací prášky či dětské plíny. Kvůli zdražení přibylo lidí ohrožených drogistickou chudobou

Kvalitní zubní kartáček nebo krabici pracího prášku hází většina lidí do nákupního košíku bez rozmýšlení. Jsou ale domácnosti, které si na běžné drogistické zboží musí nejprve našetřit. A ne vždy se to podaří. Drogistická chudoba se podle zástupců potravinových bank i terénních sociálních služeb týká čím dál více lidí. Praha 11:02 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětské pleny nebo prášek na praní se pro stále více lidí stávají zbožím, na které musejí šetřit a na které občas prostě nemají (ilustrační foto) | Foto: smpratt90 | Zdroj: Pixabay License

Žačky 8. a 9. třídy Základní školy Táborská na Praze 4 nakupují menstruační potřeby pro ženy z azylového domu. Na portálu Donio.cz k tomu založily veřejnou sbírku. Už vybraly přes 18 tisíc korun.

„Přišly jsme s projektem k odstranění menstruační chudoby. Mezi lidmi se to příliš neřeší. Myslíme si, že je to důležité a mělo by se to začít řešit,“ popisuje jedna ze studentek.

Že je menstruační chudoba pro některé dívky skutečně problém, kvůli kterému třeba nechodí do školy, potvrzuje ředitelka organizace Most k životu Trutnov Monika Hillebrandová. „Používají různé alternativy – látku, toaletní papír. Nebo si vložku nemohou měnit tak často. Nebo si nemohou dovolit tampony.“



Žačky ze Základní školy Táborská darují nakoupené zboží azylovému domu v pražských Vršovicích. Menstruační pomůcky ale nejsou jediné drogistické zboží, které jeho klientkám chybí. Jsou to také odličovací tampony, pleťová voda nebo tyčinky do uší.

Drahé položky v rozpočtu

Drogistická chudoba se netýká jen lidí bez domova, ale i rodin s malými dětmi a rodičů samoživitelů. Jedna z nich, Petra Nováčková, vzpomíná na dobu, kdy byla se synem na mateřské dovolené.

Vložky zdarma Česko není jediná země, která tento problém řeší. Skotsko před dvěma lety rozhodlo, že poskytne všem ženám bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším potřebám pro intimní hygienu. Vláda Nového Zélandu pak loni odsouhlasila, že všechny školy poskytnou svým žačkám menstruační pomůcky zdarma, aby tak předešly absencím dívek při vyučování.

„Plínky, to je položka třeba 1200 nebo 1300 korun každý měsíc. To bylo hodně drahé. Tampony vůbec, byly poslední na seznamu. Prací prášek, když jsem neměla, tak půjčovala maminka,“ říká Nováčková.

Ohrožení drogistickou chudobou vnímají i potravinové banky. Jejich klienti, kterých je teď dvakrát víc než před covidovou pandemií, poptávají nejen potraviny, ale právě i drogistické zboží.

„Velká skupina matek teď se zdražováním přibyla. Zdražilo se strašně to, co potřebují pravidelně – dětské plíny, vlhké ubrousky, kosmetika a drogerie pro děti, prací prostředky. To je v rozpočtu hrozně drahá položka,“ vysvětluje Věra Doušová, ředitelka pražské pobočky potravinové banky.

Podle ní se dá očekávat, že s pokračujícím zdražováním bude jejích klientů dále přibývat.