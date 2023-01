V Česku užívá pravidelně drogy přes 44 tisíc lidí. Problém s návykovými látkami je i u dětí

Přes 44 tisíc lidí v Česku pravidelně užívá drogy. Zdaleka nejde jen o alkohol, cigarety nebo konopí, Češi berou i tvrdé drogy, jako jsou heroin nebo kokain. Užívání návykových látek, včetně těch nelegálních, se navíc týká i dětí. Praha 20:22 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Piknik náctiletých studentek, které v covidovém volnu fotografují pro své sociální sítě vína před jejich vypitím. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Třeba závislých na pervitinu v Česku za posledních deset let přibylo asi o 40 procent. Vyplývá to z dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Počet lidí, kteří drogy užívají rizikově, stoupl i během epidemie Covidu-19.

„Ti, kteří užívali alkohol nebo konopné látky už před pandemií ještě zintenzivnili svoje užívání nebo užívali větší dávky. Tihle problémovější uživatelé se začali obracet více i na adiktologické služby,“ říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Naopak lidé, kteří před epidemií brali drogy jen výjimečně jejich konzumaci během covidu podle Chomynové ještě víc omezili.

Konzumace drog představuje velký problém i u českých dětí. 11 procent šestnáctiletých dětí denně kouří cigarety, což je úplně nejvyšší počet ze všech států Evropy. Problém je, když děti zkusí už v nízkém věku nějakou legální drogu, třeba cigarety nebo alkohol je pak totiž větší pravděpodobnost, že přejdou i k těm nelegálním.

„To, co v České republice je, je brzká zkušenost, to znamená třeba už od nějakého 13. roku devadesát procent dětí má zkušenost s alkoholem a nejčastěji je to z rukou rodičů. Ta zkušenost třeba s pravidelnou konzumací alkoholu, ne jednorázovou zkušenost, je přes 20 procent,“ vysvětluje národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil z ODS.

Nadměrné dávky alkoholu v Česku podle Vobořila pije skoro 40 procent dětí ve věku 16 let. To je asi o čtyři procenta víc, než je evropský průměr.