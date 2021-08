Výběr z médií: vývoj jaderného reaktoru v Česku, ‚legální‘ drogy z Číny a prověřování odstřelu laní

V českém tisku se v pondělí dočtete, že čeští vědci se zapojí do vývoje jaderného reaktoru, píší Hospodářské noviny. Do Česka se podle Lidových novin dostávají legální drogy z Číny. A policie se zabývá odstřelem laní na Šumavě, informuje Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Česka se dostávají drogy z Číny, které nepatří na seznam zakázaných drog, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Deník N

Napříč celým světem roste osamělost dospívajících. Příčina může mít podobu chytrého telefonu. K takovým závěrům dospěl tým autorů složený z akademiků několika amerických univerzit. Informuje o tom Deník N. Akademici vycházeli z dat o 37 zemích světa včetně České republiky. Zjistili, že pocit samoty se u milionu 15letých a 16letých studentů v prvním desetiletí aktuálního století zásadně neměnil. Od roku 2010 ale ve 36 z 37 zemí strmě narůstá.

Mf Dnes

Odstřel laní v Národním parku Šumava prošetří policie. Důvodem je podezření ze zakázaného střílení březích zvířat. Kauze, kterou zveřejnil bývalý ředitel šumavského národního parku Jiří Mánek, se věnuje pondělní vydání Mf Dnes. Uvádí, že lovci do evidence správy šumavského parku napsali informace o ulovení laní v měsících, kdy je jejich lov zakázaný.

Lidové noviny

Do Česka se dostávají legální drogy z Číny. Jde o chemické látky podobné amfetaminu, které nepatří na seznam zakázaných drog. Do Evropy se dostávají v podobě třeba soli do koupele nebo hnojiva. Zabývají se tím pondělní Lidové noviny.

Evropské státy seznamy zakázaných návykových látek každý rok aktualizují. Čínští producenti chemikálií jim ale produkci přizpůsobují a vyrábí látky nové, které na seznam zatím nepatří.

Hospodářské noviny

Čeští vědci se zapojí do vývoje nového jaderného reaktoru. Místo štěpení atomů by je ale měl naopak slučovat. V Praze za tímto účelem vznikne jeden z nejmodernějších experimentálních reaktorů na světě. Informaci přináší Hospodářské noviny. Nahradí aktuální umělý reaktor, který se v pátek 20. srpna naposledy rozžhavil, až teploty uvnitř dosahovaly dokonce násobně vyšších hodnot než na povrchu Slunce.

Právo

Městská nájemní agentura v Praze zajistila bydlením prvním nájemníkům. Téma pondělního vydání deníku Právo. Agentura jedná s majiteli soukromých bytů o možnosti pronájmu. Nabízí jim záruku stabilního příjmu, nájem jim město zaplatí, i pokud by v bytě zrovna nikdo nepřebýval. Pokud mají soukromníci o spolupráci zájem, město do bytů může nastěhovat potřebné.