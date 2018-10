Drogami se loni předávkovalo 92 lidí, dalších 128 zemřelo pod vlivem drog a léků

„V roce 2017 bylo zjištěno 92 přímých smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami nebo psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu,“ píše se v dokumentu.

Drogy a těkavé látky byly na vině v 42 případech, což je o deset víc než v roce 2016. Ve třech případech šlo o smrt jako následek užití těkavých látek, častěji toluenu. Nejčastější drogou byly opioidy, počty předávkování jimi meziročně vzrostly.

Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v deseti případech, stejně jako v roce 2016. Podle odhadů se v ČR vyrobí ročně sedm tun pervitinu. Většina se spotřebuje v Česku, asi tuna jde do Německa.

„Stejně jako v roce 2016 nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování tanečními drogami nebo novými syntetickými drogami, halucinogeny ani THC. Hlášeno nebylo ani smrtelné předávkování kokainem,“ uvádí dokument.

Smrtelná předávkování psychoaktivními léky jsou ve více než polovině z 50 případů sebevražedná. Oběťmi bylo 23 mužů a 27 žen, počty rostou s věkem. Zatímco ve skupině do 20 let nebyl žádný, do 30 let dva, do 40 sedm, do 50 deset, do 60 dvanáct a nad 60 let zemřelo 19 osob. Oproti předchozímu roku jich o 12 ubylo.

Celkem bylo identifikováno 128 úmrtí pod vlivem drog, v roce 2016 jich bylo 97. Nejvíc bylo stejně jako v předchozích letech v důsledku nemocí (43), nehod (36) a sebevražd (27). Při nehodách lidé umírali nejčastěji pod vlivem pervitinu.

V Česku je podle odhadů na 120 tisíc intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47 tisíc lidí. Léky nadužívá asi 900 tisíc Češek a Čechů. Na protidrogovou politiku jde ročně přes miliardu korun.