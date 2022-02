Protidrogová koordinátorka Vedralová končí. Do funkce se vrátí Vobořil

Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová na pozici končí. Příští týden vláda do funkce jmenuje Jindřicha Vobořila, který v ní byl už v letech 2010 až 2018. Uvedl to mluvčí vlády Václav Smolka. O Vobořilově návratu s odvoláním na anonymní zdroj informoval týdeník Hrot. Praha 18:23 10. 2. 2022 (Aktualizováno: 18:52 10. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní protidrogová koordinátorka a ředitelka vládního odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

Vedralová je protidrogovou koordinátorkou a současně šéfkou vládního protidrogového odboru. Skončit by měla k pondělku. Hned příští týden by ji měl Vobořil vystřídat na koordinátorském postu. Na místo ředitele či ředitelky odboru se vypíše výběrové řízení.

„Paní Vedralová odchází z pozice koordinátorky protidrogové politiky a z pozice ředitelky odboru po vzájemné dohodě k pondělku. Důvodem je změna přístupu k protidrogové politice. Na její místo bude jmenován pan Vobořil,“ řekl Smolka.

Vobořil ČTK řekl, že má jasnou představu o svých krocích ve funkci a o podobě protidrogové politiky. Už dřív prosazoval vyvážený přístup, který by nekladl důraz jen na represi, ale zahrnoval také prevenci a léčbu. Opatření se týkala nejen nelegálních drog, ale i alkoholu, tabáku a hazardu.

Vobořil (1966) je členem ODS. V loňským volbách kandidoval do sněmovny ze zadních míst kandidátky. Podle životopisu na stranickém webu se problematice závislostí věnuje od konce 80. let. Nyní vede Společnost Podané ruce, která se zaměřuje na prevenci, léčbu i řešení dopadů užívání drog. Do organizace se vrátil v roce 2018, kdy opustil post koordinátora. Na této pozici byl od roku 2010. Před tím působil ve sdružení Podané ruce. Vobořil vystudoval univerzitu v Olomouci a absolvoval postgraduální studia na univerzitě v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie i další vzdělání v oboru. Věnoval se tématu závislostí. Je vyškolený psychoterapeut.

Zástupci protidrogových organizací, bývalí protidrogoví koordinátoři a další experti Vedralovou opakovaně kritizovali a vyzývali k odstoupení. Asociace nestátních organizací už dřív uvedla, že Vedralová není kompetentní a schopná českou protidrogovou politiku řídit. Adiktologické služby po republice na protest zastavily loni na krátký čas provoz. Vedralová to označila za předvolební akci. Naposledy sklízela kritiku minulý rok po předložení návrhu státního rozpočtu, že na boj se závislostmi nezajistila dost peněz.

Vedralová předložila v minulém volebním období protidrogovou strategii s opatřeními do roku 2027. Pracovní verzi materiálu dokončil ještě Vobořil. Navrhoval mimo jiné výraznější zdražení alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu. Z výsledné verze dokumentu, který schválila vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), razantnější kroky vypadly.

