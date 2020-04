Kvůli zavřeným hranicím zmizel z Česka heroin. ‚Část lidí toho využije k abstinenci,‘ říká terénní pracovník

Epidemie nemoci COVID-19 zasahuje do všech oblastí života. Jak se podepsala na tuzemské drogové scéně?

Došlo k výraznému snížení množství heroinu, který se objevuje na drogovém trhu v centru Prahy i v celé České republice. To má za následek třeba to, že určitá část lidí prochází abstinenčním syndromem nebo přechází na jiné látky.

Důležité je i to, že část těch uživatelů drog byla v poslední době závislá na příjmech od turistů - třeba klečeli a žebrali u královské cesty. Teď ale žádní turisté nejsou, takže mají výrazně méně peněz, za které by si mohli koupit drogy. To jsou dva faktory, které vedou k tomu, že ti lidé jsou neklidnější, chovají se nervózně.

Logickým důsledkem nedostatku nějakého zboží je růst cen. Platí to i u drog?

Ano, ceny vylétly, a to zejména právě u heroinu. Zároveň došlo k výraznému poklesu kupní síly. Tedy, že jsou lidé schopni získat méně peněz a zároveň drogy jsou dražší.

O kolik tedy cena vzrostla cena?

To je složitá otázka, protože jsou různé způsoby, jak se to posuzuje. Pokud bychom vzali cenu „pouličního“ gramu heroinu, tak ta byla dřív někde nad hranicí tisíce korun a nyní se dostává nad dva tisíce.

Tedy na dvojnásobek.

Ano. Není to přesné, ale dá se říct, že ceny šly opravdu razantně nahoru.

Zmínil jste heroin. Pervitin nezdražil?

Na jeho ceně se to zatím příliš neprojevuje. Vzhledem k uzavřeným hranicím se ale může stát, že dojde ke snížení dovozu prekurzorů, ze kterých se pervitin vyrábí. I tam je tedy pravděpodobné, že zdražení bude následovat.

Nedostupnost opiátů

Je aktuální či očekávaná nedostupnost některých drog dobrou, nebo špatnou zprávou?

Jak pro koho. Část závislých může situaci využít k abstinenci. Máme pro ně i návod na svépomocnou abstinenci, protože většina detoxifikačních zařízení v psychiatrických léčebnách aktuálně nepřijímá nové pacienty. Další část ale bude nervózní a bude shánět peníze, jak to půjde. Takoví lidé mohou sáhnout k trestné činnosti, kterou by třeba jinak nespáchali. My je i informujeme o tom, že určitá trestná činnost může být za nouzového stavu trestná více než normálně. Takže je to riziko i příležitost.

Výroba pervitinu je závislá na dovozu prekurzorů. Už se projevují zavřené hranice v nedostupnosti potřebných látek pro varny?

Předpokládáme to, ale zatím jsme to nezaznamenali. Vidíme to zatím spíše u opiátů.

Čím to je, že jsou opiáty méně dostupné?

Zdá se, že velká část heroinu sem putovala nějakou individuální automobilovou dopravou v rámci volného pohybu v Schengenu, protože ta nákladní nadále funguje. Zprávy z Prahy i z Brna opravdu ukazují, že došlo k tomu výraznému poklesu až téměř k absenci na trhu.

Takže heroin téměř nejde sehnat?

Přesně tak. A vypadá to, že víc než kamiony ho sem vozila osobní auta.

Vedlejším efektem epidemie koronaviru tedy je i odhalení, kudy se na tuzemské ulice dostávaly drogy?

Je to určitá hypotéza. Ale ze dvou týdnů nemůžeme mít úplný obrázek toho, jak to na drogovém trhu chodí. Může se objevit i jiný distribuční kanál.

Co považujete za největší rizika?

Hodně se obáváme toho, že se objeví přechod na fentanil, což je syntetická droga násobně silnější než heroin. Může proto hrozit předávkování nebo další zdravotní komplikace. Další část (uživatelů) bude nahrazovat své drogy třeba kombinací alkoholu a různých léků typu benzodiazepinu.

Změna na drogovém trhu

Jak se tedy v nejbližší době drogový trh změní?

Zatím nejde příliš věštit, co se přesně se bude na tom trhu dít. Nějaká část lidí určitě využije tu situaci k abstinenci a snížení spotřeby. Myslím, že uživatelé jsou schopni snížit třeba spotřebu pervitinu.

Pak je tu ale ta okolnost, že tu byla skupina uživatelů, kteří ještě před současnou krizí byli schopni při braní drog zároveň i pracovat. A na ty to může mít velmi negativní dopad. Řada z nich už nyní přišla o tu práci - to jsou ty různé dohody o provedení práce nebo brigády. Tihle lidé bohužel mohou spadnout do bezdomovectví a do chudoby. Bude to, jako když v kulečníku rozstřelíte na začátku koule. Bude tam velké spektrum chování a dalších dopadů.

Jak se situace podepsala na práci terénních pracovníků?

Máme obrovský úkol, a tím je chránit veřejné zdraví. S námi totiž lidé užívající drogy mluví. Zatímco vůči policii a dalším složkám jsou často v odporu, tak nám aspoň trochu naslouchají. Takže naše mise je nyní tato.

Máte k tomu dostatek ochranných prostředků?

Na začátku jsme žádné ochranné pomůcky neměli. Teď už nějaké máme i my, takže už jsme v situaci, že můžeme roušky nebo rukavice dávat i těm lidem. Nabádáme je, aby se neshlukovali, a vyzýváme je, aby byli solidární se společností. Ostatně oni sami pociťují dopad té krize, takže je i v jejich zájmu, abychom se všichni chovali co nejbezpečněji a aby ta koronavirová krize byla co nejdříve pryč.

Daří se to?

Zkoušíme mnoho různých cest. Teď jsme například ve spolupráci s hlavním městem Prahou začali distribuovat stany a pro lidi bez domova. Cílem je, aby zůstali, kde jsou.

Řešíme i to, že jim budeme dovážet jídlo, aby zůstali co nejvíc mimo centrum. Lidé, kteří mají kde bydlet, mohou zůstat doma, ale u těch, kteří nebydlí, je velmi složité řešit to, kde mají zůstat. Vymýšlíme i další cesty, jak na ně působit. U někoho to jde, u někoho je to velmi náročné, protože má velmi malé sociální návyky a dovednosti.