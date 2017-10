Miliardová varna amfetaminu v Česku: 'ruský recept' na drogu našel ve švédské knihovně

Razii ve vůbec první odhalené varně amfetaminu v Česku provedla policie v červenci loňského roku.

Podle znalců se v ní mohlo za roky fungování vyrobit až 3,5 tuny drogy, která na švédském trhu, kam ji pachatelé distribuovali, mohla vynést i miliardu korun.

Server iROZHLAS.cz s pomocí obžaloby zrekonstruoval, kdo amfetamin vyráběl, kde se „vařič“ setkával s hlavními organizátory a za jakou finanční odměnu kurýři drogu do severské země převáželi.

Osmička obžalovaných se začne v úterý před Krajským soudem v Liberci zodpovídat z výroby, vývozu a distribuce drog. Praha/Liberec 6:00 10. října 2017 Gang vyráběl psychotropní látku amfetamin a následné ji prodával. | Foto: Národní protidrogová centrála | Zdroj: Národní protidrogová centrála

Byla polovina září roku 2010, babí léto v plném proudu. V Mnichově Hradišti naměřili 11. září dokonce 22,5 stupně Celsia a foukal jen mírný vítr. Podmínky pro létání byly ideální. A právě ten den přistálo na tamním veřejném mezinárodním letišti malé letadlo.

Vystoupili z něj tři muži arabské národnosti, naložili bezmála 40 kilogramů v Česku vyrobeného amfetaminu a odletěli. Tento scénář se opakoval minimálně ještě jednou, pak ale muži přestali jezdit.

„Možná je zavřeli, neboť tuto službu údajně nedělali jen nám, ale po celé Evropě,“ vysvětloval si to tehdy - dnes už obžalovaný - Richard Rákosník. Právě z jeho české laboratoře amfetamin pocházel.

Podle ruského receptu

Popsaná scéna ze středočeského letiště přitom ilustruje jen jednu z několika cest, jak se český amfetamin po několik let dostával do světa. Nejčastěji na švédský trh.

Osvědčily se ale i jiné způsoby: autem bylo možné do severské země v benzinové nádrži přepravit až 20 kilogramů. Běžnou autobusovou linkou na trase Praha-Malmö pak kurýři vozili zhruba polovinu.

V průběhu let policie i celníci několik takových zásilek zachytili. Jednou třeba tašku s amfetaminem vyčmuchal při kontrole vlaku policejní pes. Tehdy ale kurýr unikl: prý neví, komu zavazadlo patří.

Další z mužů si zase na Vánoce 2015 vyzvedl v Česku dvacet kilogramů drogy s příslibem, že peníze dodá do konce roku. „Nedostal jsem je, neboť ho zase zavřeli,“ vypověděl Rákosník.

Občas dokonce – po zkušenostech z předchozí trestné činnosti – vezli jenom takzvaně „vzduch“. „Abychom viděli, jestli nás někdo kontroluje,“ přiznal ještě detektivům.

Roky se ale kriminalistům nedařilo zachycené balíčky drog identifikovat s konkrétními organizátory, respektive samotnými výrobci amfetaminu. Ba co víc: ač policie zachytila i několik desítek kilogramů stimulační látky, drogový byznys to nikdy citelně nezasáhlo. Zlom přišel později. Konkrétně poté, co se švédská policie spojila s českými kolegy, je stopy zavedly k Rákosníkovi. Ten podle obžaloby, kterou v úterý začíná projednávat Krajský soud v Liberci, vařil amfetamin už od 80. let.

Tehdy totiž dostal ve Švédsku nabídku, jestli by drogu uměl vyrobit. „Došel si do univerzitní knihovny v Lundu a našel tam syntézu amfetaminu podle jednoho ruského receptu,“ popsala státní zástupkyně.

Když ho policie na začátku července 2016 zadržela, k trestné činnosti se doznal. Před soudem proto vystupuje jako spolupracující obviněný.

„Všechny ty osoby známe. Jsou zapleteny do podobných činů už deset, dvacet let,“ popsal novinářům před rokem jeden ze švédských vyšetřovatelů Jimmy Arkenheim.

Krátce poté, co začal amfetamin vyrábět, ho sice chytila policie, po odpykání trestu se ale k trestné činnosti vrátil nanovo.

Že byl členem organizované skupiny, jak míní státní zástupkyně, ale Rákosník označil za nesmysl. „Není profesionál, nemá na to školy. Sám vyráběl amfetamin, kdy i s pokusy ho vyráběl čtyři až pět let. Někdy odpočíval, ale v podstatě ho vyráběl každý den, po konkurzu mu zbyly velké dluhy,“ tlumočí obžaloba Rákosníkova slova.

Odpad zazdil

Ta pronesl Rákosník loni 7. července během vazebního zasedání, kdy se v médiích objevil policejní zátah v souvislosti s vůbec první odhalenou varnou amfetaminu v Česku. Kriminalisté se tehdy mimo jiné soustředili i na obchodní centrum v Jablonci nad Nisou, které Rákosník získal v restitucích a kde v kotelně amfetamin roky vyráběl.

„Pokud jde o odpad, který vznikl, tak jednak ho měl v tom EVEKU (obchodní dům - pozn. red.), kdy ho tam i část zazdil,“ zjistila policie.

Rákosníkův advokát Bronislav Šerák na dotaz serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se jeho klient k trestné činnosti přiznal. U soudu se proto budou snažit o co nejnižší možný trest. Více komentovat odmítl s tím, že nemá svolení se k věci vyjadřovat.

„Po návratu ze Švédska Richard Rákosník obvolával své věřitele a dojednával si schůzky za účelem vrácení peněz. Většinu dlužníků však přemlouval, aby ještě posečkali.“

Zápach a odpad při výrobě drog přitom musel být opravdu enormní: znalecký posudek, o který se státní zástupkyně opírá, tvrdí, že laboratoř v průběhu let vyrobila až 3,5 tuny amfetaminu. Na švédském trhu by se takové množství prodalo za miliardu korun.

Vedoucí tamního supermarketu podle obžaloby dokonce „jeden čas křičela, že tam něco smrdí“. Tehdy si ale mysleli, že to vše má na svědomí blízký fotolab. O tom, že se v kotelně „masivně“ vyrábí amfetamin, neměli místní ani ponětí.

Zboží ale nezůstávalo v Česku, prodejem drog do Švédska se Rákosník snažil umořit dluhy. Zpátky z cest do severské země či Kodaně - pro lepší krytí s partnerkou či dokonce celou rodinou - vozil desítky i stovky tisíc. Částky se lišily. Po návratu ihned začal obvolávat své věřitele. Buď jim část dluhu zaplatil, případně je žádal o pozdržení termínu splátky.

Najdi hotel Pytloun

„Jakým způsobem se dostaly drogy do jeho auta, neví, zaparkoval před hotelem, kdy jeden klíč od auta si nechal a druhý dal na hák na přívěsu. O tom, že jsou drogy naložené, se dozvěděl tak, že auto bylo zaparkované jinak, než ho zaparkoval on. Cestou zpátky zastavil až u lodě u trajektu, tam se našel amfetamin přímo v nádrží vozidla,“ vypověděl detektivům jeden ze svědků.

Jindy si jednotliví dealeři vyzvedávali drogy přímo v Česku. Obžaloba tak popisuje incident z června 2016, kdy jeden z kupců vyslal do Liberce k hotelu Pytloun auto. „Vzhledem k tomu, že jsou v Liberci tři (hotely), tak dva nebo tři dny hledal, kde auto vůbec je. Pak auto našel, odvezl ho do autoservisu, tam ho naložili s určitými potížemi, protože mělo úzké hrdlo do nádrže, tak musel jednokilové zavakuované balíčky převakuovat na menší půlkilové,“ popisuje obžaloba. „Když měl amfetamin naložený, odvezl vozidlo zpátky k hotelu Pytloun.“

Odměna za samotnou výrobu amfetaminu byla dva tisíce euro za kilogram drogy. Za dovoz stejného množství získal kurýr 800 euro. „Hodnota prokazatelně vyrobených 264 kilogramů amfetaminu pak činí 75 623 856 korun,“ vyčíslila státní zástupkyně.

V případu, který nese krycí název Trajekt, je aktuálně obžalováno osm osob z výroby, vývozu a distribuce amfetaminu. Obžalovaní jsou ve věku od 30 do 64 let a prakticky všichni za sebou mají rozsáhlou kriminální minulost. Švédští detektivové na případu pracovali dvacet let, k soudu míří zdokumentovaná výroba od roku 2013.

Podle dozorující státní zástupkyně Petry Pazderkové fungovala skupina „s vnitřní organizační strukturou, s hierarchickým uspořádáním funkcí a z toho vyplývající dělbou práce“. „Pro obchodníky s drogami je nejrizikovějším momentem situace, kdy se potkávají drogy a peníze při předávce od odběratele k dodavateli. Z tohoto důvodu zkušení zločinci předání peněz a drog oddělují, tak jak je to dokumentováno v této trestní věci,“ stojí v závěru padesátistránkové obžaloby. Obviněným hrozí deset až osmnáct let vězení.

Kšeft s drogami

Jak také před časem informoval server iROZHLAS.cz, za historicky první odhalenou varnou amfetaminu v Česku stojí policista Miroslav Vogel. Vogel byl v minulosti obviněn z toho, že kryl svého informátora při prodeji drog. Soud detektiva očistil s tím, že k jeho trestnímu stíhání nebyl jediný důkaz. Vogel se nakonec od státu dočkal finanční satisfakce, původní místo vedoucího odboru v Národní protidrogové centrále už ale zpátky nezískal.

„V bydlišti mi sousedé přestali odpovídat na pozdrav, jezdit společně ve výtahu, vyhýbali se telefonickým a osobním kontaktům. Neustále jsem byl konfrontován s tím, že jsem zkorumpovaný policajt, který kšeftuje s drogami. Těžko se to popisuje,“ vzpomínal před časem Vogel.

Miroslav Vogel z Národní protidrogové centrály. | Foto: Filip Jandourek