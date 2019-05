Policii chybí překladatelé. V boji s vietnamskými drogovými gangy má pomoci speciální program

Národní protidrogová centrála loni zabavila 106 kilogramů metamfetaminu neboli pervitinu, oproti předchozímu roku je to o 10 kilogramů víc. Většinu drogy vyrobily vietnamské organizované skupiny. Rozkrývat tyto gangy je pro kriminalisty náročné i kvůli jazykové bariéře. Pokouší se proto o spolupráci s překladateli, nově využívají také speciální překladačský program vyvinutý na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Praha 12:16 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko-vietnamská společnost vede od roku 2013 osvětovou protidrogovou kampaň. Ilustrační foto | Zdroj: Národní protidrogová centrála

Policie potřebuje při vyšetřování drogové kriminality rozumět spoustě materiálů ve vietnamštině a najít vhodné překladatele není jednoduché.

„S ohledem na citlivost informací musíme brát v potaz také spolehlivost překladatele. Při vyhledávání vhodných tlumočníků musíme velmi pečlivě a dlouhá léta prověřovat konkrétní osoby, abychom si mohli být jisti, že nám nezhatí trestné řízení,“ vysvětlil Radiožurnálu ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Nedostatek takových překladatelů potvrzuje i předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter: „Těch soudních je pochopitelně málo, ale je také zřejmě otázka, zda ho odměna vůbec motivuje k tomu, aby to dělal.“

Překlady SMS

Policisté se zkoušeli vietnamštinu sami naučit, podle Frydrycha se to však nevyplatilo. „Vietnam je mnohodialektová země, je to podobné jako u afrických dialektů, takže tam efektivita této cesty není velká,“ řekl.

Od letošního roku pomáhá policistům s překlady vietnamských SMS zpráv i nový speciální program, který pro ně vytvořili vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

„Potřebovali jsme udělat řešení vhodné pro Policii ČR, kde data nesmí vidět nikdo jiný než oprávněné osoby. Nemůže to být připojeno k internetu, není možné dojednat si nějaké bezpečné kanály, hlavně ne s někým, jako je Google, kdo o tyhle specifické modely nestojí. Pro ně to není obchodní model,“ popsal docent Ondřej Bojar, v čem je jejich překladač jiný oproti těm klasickým na internetu.

Mnohovýznamné věty

Překlady ale nejsou dokonalé, podle Bojara je to kvůli délce SMS zpráv. „Esemeska je mnohem často více významová, než by byla novinová věta, prostě proto, že se tam ta další vysvětlující slova nevešla. Další problém je, že velký objem komunikace je veden úplně mimo esemeskové zprávy. V důsledku toho ani neexistují data, která by nám pomohla situaci zjednoznačnit,“ vysvětlil Bojar.

Navíc Vietnamci zkracují i samotné SMS zprávy, jak dodává poloviční Vietnamka žijící v Česku. Mnohdy využívají pouze jednotlivá písmena, problém je i v chybějící diakritice. Pomůže tedy takto nedokonalý překladač policii?

„Určitě,“ myslí si Bojar. „Jde právě o ten objem zpráv, které mohou monitorovat. V mnoha případech stačí nějaký náznak, který se tím překladem přenese, a na základě něj, byť nespolehlivého, může policie učinit nějaké další kroky.“

Policie bude program využívat nejspíš čím dál častěji.

„Vloni činí z celkového objemu odhalených laboratoří metamfetaminu ty vietnamské pouze pět procent. Pokud se na to podívám optikou objemu zajištěného metamfetaminu z těchto laboratoří, tak je to 70 procent veškerého množství, které bylo zajištěno v České republice,“ uzavírá ředitel protidrogové centrály Frydrych.

Již zmíněná Česko-vietnamská společnost vede od roku 2013 osvětovou protidrogovou kampaň. Snaží se v ní upozornit na to, že rozsáhlá vietnamská drogová mafie narušuje vztahy Čechů a Vietnamců, kteří v tuzemsku legálně žijí a pracují.