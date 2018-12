Celníci odhalili nelegální obchod s červeným fosforem. Stačil by na vyrobení 460 kilogramů drogy

V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková s tím, že v Česku jde o první trestní případ tohoto typu.

Protidrogové oddělení celníků zahájilo trestní řízení pro podezření z možné nelegální výroby metamfetaminu letos v únoru. Podle jejich zjištění nakupovala červený fosfor v nezvyklém množství dvacetiletá Češka, která si na základě svého živnostenského oprávnění pořizovala také další chemikálie: jód, toluen, kyselinu chlorovodíkovou i fosforečnou, aceton a metanol. Za čtvrt roku si prý takto dokázala sehnat 156 kilogramů fosforu. Opatřila si také laboratorní vybavení.

Při domovních prohlídkách u zadržené trojice objevili celníci a Národní protidrogová centrála metamfetamin a finanční hotovost, jejíž výši Kaňková neuvedla.

Výroba drog

„V rámci České republiky bylo trestní řízení k nezákonnému nakládání s červeným fosforem vedeno vůbec poprvé,“ uvedla mluvčí s tím, že červený fosfor je jednou z modifikací chemického prvku fosfor. Jako katalyzátor ho lze zneužít při nelegální výrobě metamfetaminu. Využívá se i legálně, a to při výrobě sirek nebo pyrotechniky.

Policie loni v Česku odhalila 264 varen pervitinu. Ve více než třech pětinách případů se jednalo o menší domácí produkci do 50 gramů při jednom výrobním cyklu. Na velkovýrobě se pak podle výroční zprávy o užívání drog v Česku výrazně podílely vietnamské organizované skupiny.

Pervitin se vyvážel do Německa, Rakouska, Francie, Norska a Švédska, ale i do Austrálie či Japonska. Místa, kde policisté v Česku varny do roku 2016 odhalili, ukazuje internetová mapa.

Červený fosfor je spolu s dalšími dvěma chemikáliemi na českém seznamu látek, které mohou sloužit pro výrobu drog. Podle výroční zprávy o užívání drog v Česku za loňský rok se čeští a slovenští protidrogoví experti na spotřebu a dostupnost látky v obou zemích zaměřili a usilují o zpřísnění podmínek pro její obchod v celé EU. Své stanovisko k červenému fosforu přestavili už pracovní skupině při Evropské komisi.