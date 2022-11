České zákony o drogách jsou zastaralé. To, jak je posuzujeme, má totalitní prvky, tvrdí expert Mravčík

Je spravedlivý rozsudek osm let vězení pro polské manžele, kteří obchodovali s nápojem peruánských šamanů, ayahuascou? Hosté Pro a proti se shodují, že soud při vynesení verdiktu nepochybil, ale zákon, podle kterého postupoval, nebere v potaz změny, které společnost i věda ve vztahu k omamným látkám učinily v posledních dekádách. Praha 21:33 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Polští manželé provozovali statek, kde dělali seance a podávání některých látek jich bylo součástí, takže nejde o typické drogové dealery, kteří vydělali na lidském neštěstí,“ dodává expert (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nemohu se vyjadřovat ke konkrétní kauze, neznám spis, proto předpokládám, že vynesený rozsudek je správný,“ uvádí v Pro a proti předseda Soudcovské unie Libor Vávra.

Poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík je přesvědčen, že nakládání s omamnými látkami, které nemají významnou společenskou nebezpečnost, je v České republice velmi přísně trestáno.

„Polští manželé provozovali statek, kde dělali seance a podávání některých látek jich bylo součástí, takže nejde o typické drogové dealery, kteří vydělali na lidském neštěstí. Naopak se zdá, že tyto aktivity měly blahodárný účinek na zdraví a psychiku účastníků. To, jak posuzujeme nakládání s omamnými a psychotropními látkami, má prvky totalitního režimu,“ dodává expert.

Podle právníka jde o celoevropský problém, zda akceptovat nealkoholové drogy. „Pokud ale tito lidé věděli, že podávaný roztok může obsahovat omamnou látku, tak nemohou tvrdit, že nevěděli o tom, že podávají drogu jiným lidem, což je prostě trestný čin. Vysoké trestní sazby jsou ale věcí politické vůle Parlamentu.“

Mravčík nezpochybňuje legálnost soudního verdiktu. „Ale psané právo ztrácí legitimitu. V tomto případě jde o systém, který vznikal po 2. světové válce, je tedy starý 70 let. Spousta věcí se změnila, už víme víc o škodlivosti jednotlivých látek. Proto se snažíme o snížení represe v souvislosti s nakládáním s těmito látkami, a to v závislosti na jejich škodlivosti.“

„Do jednoho pytle jsou tu házeny všechny psychotropní látky, jako by mezi nimi nebyl rozdíl. Ale mezi nimi jsou rozdíly významné, a to v míře i povaze škodlivosti. Excesy, které nám trestní zákoník a procesní předpisy neumožní odstínit při použití zdravého rozumu, musíme napravit,“ žádá expert.

Znění ve prospěch konopí

Vávra připomíná, že už se podařilo upravit znění trestního zákoníku ve prospěch konopí. „U něj očividně není takový dopad na lidské zdraví a podobně. Ale změny jdou možná ještě rychleji, než změnou trestního zákoníku, protože řada odborníků u této kauzy namítá, že psychoaktivní látky v podávaných roztocích nemají takovou škodlivost na zdraví.“

„Ale rozhodnutí vlády, kterým je soud vázán, vytvářejí experti z oblasti drog a jde změnit při každém zasedání vlády. Odborníci by tedy měli říct, že se u některé látky změnilo vnímání a měla by být vyňata z nařízení. To je nejrychlejší možnost, jak vyřešit zrovna tento typ látky, o které zde hovoříme,“ navrhuje soudce.

Zanesení změn prý ale tak jednoduché není. „Národní legislativy jsou vázány mezinárodními úmluvami. A pro podávání psychedelik bychom museli změnit i jiné zákony. Teď ale jednáme o dekriminalizaci nakládání s těmito látkami v pomáhajícím kontextu a bylo by dobré dojít k nějakému řešení,“ doufá ve zmírnění represivní povahy českého práva stran drog Viktor Mravčík.

„Verdikt, o kterém tu mluvíme, přesně odráží znění zákona. Bavíme se o tom, že potíž je v zákonném nastavení, zejména v drakonických sazbách, které v podobných případech považuji za nefunkční. Ale polští manželé dostali nejméně, co soud umožňuje uložit, a soudu je vyčítáno, že nešel mimořádně pod tuto sazbu. Problémem nejspíš bylo i to, že se odsouzení k činu vlastně nedoznali,“ konstatuje Libor Vávra.

