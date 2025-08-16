Dron Čestmír pomáhá s tepelnou mapou Hradce Králové. Zjišťuje, kde je ve městě největší horko
Pro někoho je to jenom teplo, pro jiného už horko. Letní dny vnímá každý jinak a hradecký magistrát chce mít o působení slunce ve městě přesná data. Proto pomocí dronu podrobně měří, jak se v létě zahřívají jednotlivé ulice i náměstí.
„Dron vystoupá do výšky zhruba 70 metrů a bude snímat zemský povrch.“ Pracovník hradeckého magistrátu Pavel Struha právě nastartoval a do vzduchu vypustil dron, který bude snímat okolí. Část práce už má za sebou - musel připravit a do systému nahrát přesné koordináty, aby dron věděl, kudy má létat.
00:00 / 00:00
Dron Čestmír pomáhá s tepelnou mapou Hradce Králové. Zjišťuje, kde je ve městě největší horko
Jsme na Baťkově náměstí v centru města, kde u fontánky sedí pár lidí, ale jinak je tu úplně prázdno. „Není to jen tím, že je pracovní doba, ale také tím, že je velké vedro. Prostor je přímo oslněný a lidé se schovávají do stínu. To znamená, že vykazuje efekt tepelného ostrova, snižuje tedy tepelnou pohodu lidí a tak dále.“
Právě taková místa má Pavel Struha za úkol hledat a mapovat.
Podle primátorky Pavlíny Springerové z HDK dron ukáže ta místa, kde se Hradec nejvíc přehřívá, kde asfalt a beton drží teplo až o 10 stupňů vyšší, než má okolní zeleň. „Když víme, kde je největší teplo, můžeme tam cíleně zasáhnout. Můžeme vysadit stromy, doplnit stín, přidat vodní prvky. Každý takový zásah znamená, že vlny horka budou pro lidi snesitelnější.“
Měření není jednorázové, opakuje se - dříve se třeba fotilo z letadla a tedy v menším rozlišení. Není drahé - dron patří městu a veškeré podklady zpracovávají zaměstnanci magistrátu. Ti také dron pojmenovali - říkají mu Čestmír.
„Termovizní mapa se dělá na několikeré snímkování. Snímkuje se během různých denních dob, ale nejčastěji v poledne, kdy jsou stíny nejkratší. Za několik desítek minut pořídí Čestmír třeba i tisícovku snímků,“ říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
Termovizní objektiv dronu snímá povrch s rozlišením zhruba pěti centimetrů na jeden pixel. První kolo snímkování končí po asi 9 minutách.
Pavla Struhu pak čeká ještě kolo druhé, tentokrát už bude dron navádět manuálně. A po Baťkově náměstí pak přijdou na řadu i další náměstí a prostory. Na jednom takovém prostoru stráví pilot s dronem třeba i více než hodinu, další hodiny pak zabere zpracování dat.