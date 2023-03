Čeští a slovenští vojáci se na Doupově učí sestřelovat drony. Poprvé zkusí, jak to zvládnou pandury

Právě na cvičiště dosedl vrtulník, ze kterého vystupují vojáci. Z vrtulníku vynesli komplety, ze kterých budou střílet. „Čeští vojáci zde cvičí se systémy RB 70 a RB 70 NG a slovenští vojáci s protiletadlovými systémy Igla,“ říká Radiožurnálu Jana Samcová, mluvčí 25. protiletadlového pluku ze Strakonic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští a slovenští vojáci se na Doupově učí sestřelovat drony. Více si poslechněte v reportáži Ivety Vávrové

„Jsou to přenosné protiletadlové systémy, takže jak vidíte, lze je rychle snadno přepravovat pomocí vrtulníku,“ dodává mluvčí.

„Naši vojáci si připravují protiletadlový komplet v palebném postavení, připravují také záznamové zařízení, na kterém potom vidíme, jakým způsobem střelba probíhala a můžeme i vyhodnocovat činnost toho operátora. Z toho důvodu tady na těch střelbách až tolik nepospícháme,“ popisuje situaci Samcová.

Vojáci většinou střelbu z raket cvičí na trenažérech, teď ji zkouší naostro. Kromě toho testují i spojení a velení na dálku.

Vrtulníky nad Doupovem | Foto: Iveta Vávrová | Zdroj: Český rozhlas

„V minulosti jsme vždycky cvičili na jedné střelnici, bylo to – laicky řečeno – na oči, viděli jsme z věže, co dělají. Teď to úplně nevidím. Děláme to čistě bojově, to znamená, já asi kilometr, dva kilometry od sebe mám bojové místo velení, mám ho na spojení na radiostanici,“ vysvětluje podplukovník Petr Řezníček.

Vojáci nestřílí přímo na dron, ale na cvičný rukáv, který dron za sebou vleče na laně, aby se střelby mohly opakovat. Češi drony umí detekovat na radaru, ani tak všechny nemusí zachytit.

„Samozřejmě, čím je ten dron větší, tím je to pro nás lepší. Takové ty hobby drony, ty malinké kvadrokoptéry asi neuvidíme. Další prvek, já mám předsunutého průzkumáka s aparaturou a tam čistě na oči sledujeme, jestli něco vidíme, nebo ne. Pokud zachytí, je schopen cíl označit a poslat do systému velení a řízení,“ dodává Řezníček.

Poprvé i pandury

„Cíl je ve vzduchu. Vidíte letadýlko a za ním je ten rukáv. Takhle na dálku je to strašně maličké. Sledují ho v zaměřovači toho kompletu RB 70,“ popisuje situaci mluvčí.

Kromě vojáků z raketového pluku si palbu na drony poprvé vyzkouší i vojáci v obrněných kolových pandurech | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Kromě vojáků z raketového pluku si palbu na drony poprvé vyzkouší i vojáci v obrněných kolových pandurech.

„Nikdy se to nezkoušelo. Pozemní síly mají k dispozici vzdušné cíle, co máme my. Takže teď nás napadlo, že sloučíme náš výcvik s pozemními silami a v rámci našich střeleb je přizveme a vyzkoušíme si poprvé v reálu, jak je pandur efektivní proti vzdušnému cíli typu dron. Zkusíme vzdálenosti, výšky a tak dále,“ doplňuje podplukovník Řezníček.

A dodává, že čeští vojáci k ostrým střelbám využívají rakety, kterým končí životnost: „Třeba teď působíme s raketami typu Mk2. A pokud vím, ty už se nevyrábí. Švédové doprodávají zásoby a cena je nižší. Je kolem milionu za raketu a myslím si, že raketa bolide, což je to nejnovější, co se pro RB prodává, vyjde někde kolem tří milionů.“

„Teď jsme vystřelili světlici a na tu by měl střílet Igla,“ popisuje mluvčí. Společné cvičení českých a slovenských jednotek končí v pátek.