Až 50 tisíc majitelů dronů se bude muset zaregistrovat. Čeká je také složení zkoušky

Pravidla pro provozování dronů se od 31. prosince výrazně změní. Zaregistrovat se budou muset u Úřadu pro civilní letectví majitelé všech dronů, které mají kameru, nebo váží nad 250 gramů. Registrace bude možná online a zdarma, a to už od pátečního poledne. Praha 14:01 3. prosince 2020

Pravidla pro provozování dronů se od 31. prosince výrazně změní. Zaregistrovat se budou muset u Úřadu pro civilní letectví majitelé všech dronů, které mají kameru, nebo váží nad 250 gramů (ilustrační foto)

Registraci nebudou podléhat jen hračky, které tak budou označené.

„Očekáváme, že po této změně se bude registrovat jen v České republice 50 tisíc provozovatelů nebo pilotů,“ vysvětlil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Drony se budou rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele.

Systém registrací spustí Úřad pro civilní letectví 4. prosince ve 12.00 hodin. Součástí bude školení a lidé budou muset projít testem Úřadu pro civilní letectví. To bude pro otevřenou kategorii on-line, pro zbylé dvě pak osobně na úřadě.

„Je to opravdu jednoduché. Ten test by neměl zabrat víc než pár minut. Je to skutečně jen o tom vědět, kde nesmím létat,“ doplnil šéf úřadu David Jágr. Následně dostanou registrační číslo, kterým označí svůj dron.

Dosavadní povolení pro komerční subjekty zůstane v platnosti do konce roku 2021. Zatím zůstanou stejné vymezené prostory, kde je povoleno nebo zakázáno dronům létat. Příští rok se tyto prostory budou upravovat. Důvodem změn jsou nová evropská pravidla pro provoz dronů.