Drony, na které lidi přispěli v českém projektu, jsou na Ukrajině. Skupina D dodala první čtyři tisíce strojů

Na Ukrajinu dorazily první 4000 dronů, na které tamní armádě přispěli dárci díky českému projektu. Za ním stojí spolek nazvaný Skupina D. Výrazně překonal své původní plány, lidi mu na vybavení pro ukrajinskou armádu poslali přes 140 milionů korun. „Dnes už máme spoustu privátních dárců i ze zahraničí," řekl pro Český rozhlas jeden ze zakladatelů Skupiny D Jan Veverka. Praha 21:39 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Vetchý po ukázce s dronem také zapózoval | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dron Nemesis má na ukázku zespodu připevněnou lahev s vodou a létá nad zahradou Strakovy akademie, v dálce ho řídí muž opřený o strom.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Kristýny Vašíčkové

Jednotlivé dodávky dronů expeduje spolek Skupina D na bojiště postupně. Mají za sebou testovací fázi a ukrajinským vojákům jich už posloužily asi 4000.

„Specifikace těch jednotlivých dronů se mění každých čtrnáct dní. Protistrana vždy přijde s nějakým protiopatřením, jak vaše drony může detekovat, případně eliminovat. Vyvíjí se situace na bojišti, to znamená, že i naše drony, které v tom prostoru operují, jsou podle přání ukrajinských partnerů vybavované zařízením, které FPV drony ještě před rokem neměly,“ řekl pro Český rozhlas bezpečnostní analytik Milan Mikulecký.

„Základní charakteristikou války je změna a ta je poměrně rychlá,“ doplnil Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky přináší ukázat dron | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na začátku války jsme mohli vidět jednotlivé kusy velkých Bayrakterů, následně to byly stovky podstatně menších dronů. Dnes jsou to desítky tisíc dronů, které jsou každý měsíc na bojišti spotřebovány. U některých ukrajinských jednotek vyšší ztráty, než do té doby dominující dělostřelectvo, způsobují ruské drony. Rusko je samozřejmě rovněž chrlí v obrovském počtu,“ řekl Foltýn.

Aby se velké množství dronů stačilo vyrobit, chce spolek ještě víc zapojit partnery ze zahraničí.

Ve sbírce na nákup dronů pro nasazení v boji na Ukrajině lidé vybrali více než 141 milionů korun | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnes už máme spoustu privátních dárců i ze zahraničí, každý den chodí peníze na sbírku z Německa, z Ameriky nebo západní Evropy. Máme i spoustu nabídek ke spolupráci, prověřujeme je a snažíme se s těmi lidmi spojit. Dnes jsou to stovky, možná tisíce nabídek spolupráce,“ řekl jeden ze zakladatelů Skupiny D Jan Veverka.

Veškeré informace, jak FPV drony využít, jak vylepšit software nebo kam posunout jejich piloty, jsou důležité i pro českou armádu, vysvětlil náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, který spolek zaštítil.

‚Úspěch nad očekávání.‘ Češi vybrali na drony skoro 133 milionů. Padesát milionů poslal jediný investor Číst článek

„Musíte řešit, jestli se vyplatí mít operátory rozprostřené u jednotek, nebo k tomu potřebujete specializované celky. Všechny informace z reálného užití, z toho jak je obtížné lidi zaškolit, co to obnáší, jak se to musí vyladit, problémy s výrobou a tak dále. To jsou všechno cenné informace i pro obranu České republiky a naší armádu,“ doplnil Řehka.

Ve výrobě dronů pro Ukrajinu bude Skupina D pokračovat i dál. Zapojit chce i vojenské školy, zjistit možnosti českého průmyslu nebo i jednotlivců z řad veřejnosti.