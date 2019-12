Přehled o místě zásahu, hledání ztracených lidí. Pardubičtí hasiči mají dron s termokamerou

V celé republice jsou zatím jen dva krajské hasičské sbory, které dron mají a používají ho. Jde o Karlovy Vary a Pardubice. „To je Mavic 2 Pro, je speciální v tom, že má duální kameru, takže klasická kamera spojená s termokamerou,“ popisuje pilot dronu Tomáš Kubín.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Venduly Horákové hasiči už dron v ostrém provozu vyzkoušeli. „Při požáru pole v Sezemicích nebo při požáru lesního porostu v Dolní Moravě také nebo při cvičení na vyhledávání pohřešované osoby. Plně nasazen byl i u požáru sušičky v objektu Explosie,“ vyjmenovává.

Dron může být kromě klasické a termokamery vybaven i silnou svítilnou. Na jednu baterii vydrží stroj ve vzduchu až 25 minut, pilot jich má k dispozici pět. Velmi ale záleží na razanci letu, rychlosti větru a případné zátěži. To vše čas ve vzduchu může výrazně zkrátit.

Natáčíme rozhovor u hasičského žebříku. Venku je chladno, tělasná teplota je podstatně vyšší. Toho se dá dobře využít při pátrání po osobách | Zdroj: HZS Pardubického kraje

Oko na nebi

Stroj může v závislosti na terénu operovat až 2,5 km od pilota, dokáže letět rychlostí kolem 70 km/h. Je vybaven také senzory, které neustále hlídají vzdálenost od pevných překážek, dron tak v případě nepozornosti nebo indispozice pilota sám zastaví.

Podle Kubína bylo před používáním dronu nejdříve zapotřebí vyřídit potřebná povolení u Úřadu pro civilní letectví. „V lednu nás čekají zkoušky, které nás budou opravňovat k pilotnímu létání s dronem. Musíme mít licenci,“ říká Kubín.

Mezitím si jeho kolega nasazuje na obličej brýle pro virtuální realitu. „Využíváme to hlavně pro velitele zásahu, který může pilotovi říkat, co potřebuje vidět.“ Jeden pilotuje dron a druhý se tak může dívat, co kamera vidí. „Dá se to využít i tak, že se ovladač napojí na velký monitor, ale ten není vždy po ruce. S tímhle můžeme chodit po požářišti a kontrolovat požár z výšky,“ uzavírá Kubín.

Hasiči se shodují, že je pro ně dron při zásazích velká pomoc. Do budoucna by jím měly být vybaveny další čtyři krajské sbory.

