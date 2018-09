Povinná zkouška a registrační značky. Unie chce změnit pravidla pro užívání dronů

Podle dvou největších prodejců vlastní Češi už okolo 50 tisíc dronů. Kvůli velkému množství létajících strojů a častému nedodržování bezpečnostních pravidel ze strany jejich majitelů uvažuje Evropská unie o zavedení takzvaných SPZ pro drony. Navíc by lidé museli složit zkoušku, která potvrdí, že se strojem umí létat. Takový test teď musí absolvovat jen provozovatelé, kteří drony používají ke komerčnímu účelům. Praha 16:37 11. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron (ilustrační foto) | Foto: CC BY-SA 4.0, Jacek Halicki | Zdroj: Wikimedia Commons

„Komisaři, kteří nás tady proškolovali a koukali, jak nám to jde a jestli jsme vůbec způsobilí, po nás vyžadují určité obrazce, jako třeba přesýpací hodiny, tvarově zalétnout,“ říká pro Radiožurnál geodet Josef Brouček.

Na pražském letišti Točná právě se svým dronem zalétl zhruba hodinovou závěrečnou zkoušku.

Komisaři chtěli nejdřív vědět, jestli majitelé dronu znali svůj přístroj po technické stránce. Museli ho umět správně složit a také před vzletem nakalibrovat.

Podobně by mohla časem vypadat zkouška i pro amatérské vlastníky strojů.

Drony v Česku musí podle legislativy zatím registrovat jen majitelé komerčních dronů s minimální váhou těsně pod jeden kilogram. Těch Úřad pro civilní letectví eviduje něco málo přes dva tisíce.

Takový dron by měl být označen štítkem, na kterém bude uvedeno jméno a telefonní číslo majitele.

„Praxe zatím není pevně ukotvená, protože má zákon v rámci legislativy pro hobby piloty doporučující charakter, ale povinnost tady je,“ popisuje Alex Novotný z firmy DronPro.

Nová pravidla za dva roky?

Europoslanci navrhují, aby lidé nově registrovali všechny drony – i ty malé pro amatéry, které vyvinou při dopadu kinetickou energii 80 joulů a více. Taková síla už totiž může znamenat ohrožení zdraví pro člověka, na kterého dron spadne.

„Kinetická energie 80 joulů je milník, kdy se s největší pravděpodobností orgán Evropské unie rozhodne pro tuto variantu, jelikož závodní drony mohou vyvinout rychlost z nuly na 100 za jednu vteřinu. Což v momentě, kdy váží do 250 gramů a spadají do stejné kategorie jako hračky, by mohlo být jasné riziko,“ vysvětluje Alex Novotný.

Evropský parlament chce, aby dohled nad drony měla pouze jedna instituce, a to Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

„Je tady samozřejmě celá řada otázek, které ještě musíme vyjasnit, ať už je to, jak se přesně bude certifikovat, jaká bude definice omezení maximální provozní vzdálenosti, jaké budou povinné bezpečností prvky, ale tohle všechno bude teprve následovat,“ potvrzuje Radiožurnálu europoslankyně Dita Charanzová z hnutí ANO.

Novotný se ale obává, že pouze jeden úřad nebude mít dostatek pracovníků na to, aby zvládl přezkoušet všechny zájemce, kteří by měli zkoušky nově skládat. „Závěrečné zkoušky u profesionálů jsou stále pod dozorem komisařů, kdežto pro hobby piloty si umím představit, že by autoritou mohl být subjekt, který má certifikaci od úřadu pro civilní letectví,“ říká.

Nová pravidla pro majitele dronu by mohla podle europoslankyně Charanzové začít platit nejdříve za dva roky.