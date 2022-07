V centru Prahy nesmí kvůli předsednictví dočasně létat drony. Zákaz platí do 25. října

Kvůli českému předsednictví v Radě EU jsou v centru Prahy a širším centru dočasně zakázané lety dronů. S bezpilotními letouny tak nelze manipulovat v oblasti o průměru 7,4 kilometrů od Žižkova po Braník a z Radlic do Vršovic. Výjimku mají pouze lety policejních dronů. Zákaz platí do 25. října. Vyplývá to z údajů Úřadu pro civilní letectví. Praha 11:05 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron, ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Bezletová zóna označená jako LKP Centrum se týká pouze bezpilotních letadel, provoz dopravních letadel nad centrem Prahy omezen není. Nová zóna doplňuje trvalou bezletovou zónu nad Pražským hradem.

„Při minulém předsednictví v roce 2009 takový prostor vyhlášen nebyl, protože tehdy počty, popularita ani technické parametry bezpilotních systémů nebyly ani zdaleka na dnešní úrovni,“ uvedl Radek Hodač z Řízení letového provozu.

Většina dronů má v sobě podle Jaroslava Řešátky z importérské firmy DJI Telink nahrané souřadnice bezletových zón, jako jsou mezinárodní letiště, elektrárny a další z bezpečnostního hlediska významné objekty. V takové oblasti dron díky uloženým GPS souřadnicím nevzlétne, nebo na zónu upozorní.

„Jedná se o aktivitu výrobce, který se snaží předcházet nejvážnějším problémům. Bohužel to ale neznamená, že se bezletové zóny musí na 100 procent shodovat s tuzemskými pravidly pro bezpilotní létání. V případě dočasných nofly zón je naopak jasné, že tato zóna v databázi dronu není. Znamená to, že si to každý uživatel musí zjistit dopředu sám,“ dodal Řešátko.

Provoz dronů je výslovně zakázán v okolí letišť, vojenských základen, elektráren nebo nebo nad shromážděními. Podrobné informace včetně přehledně uvedených zakázaných oblastí najdou zájemci na stránkách Řízení letového provozu www.letejtezodpovedne.cz.

Od konce loňského roku platí v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provozování dronů. Novinkou jsou tři kategorie dronů a novela platí i pro dříve prodané či nakoupené modely.

Piloti nově musí projít on-line testem a povinnou registrací na webu Úřadu civilního letectví, kde provozovatel obdrží registrační číslo, kterým označí všechny své stroje. V registru by podle úřadu v budoucnu mohlo být až 50 000 provozovatelů a pilotů.