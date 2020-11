Ferjenčík o návrhu rozpočtu se schodkem 320 miliard: Znamenalo by to i podporu vládě a tu Babiš nemá

Poslanecká sněmovna ve středu jedná v prvním čtení o základních parametrech návrhu státního rozpočtu na příští rok, schodek by mohl dosáhnout 320 miliard korun. „Je třeba rozpočet uvést do reality, to znamená zapracovat dopady daňového balíčku,“ komentuje ve vysílání Plusu místopředseda rozpočtového výboru, Pirát Mikuláš Ferjenčík. Praha 14:27 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Ferjenčík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda stejného sněmovního výboru Jan Volný (ANO) pevně věří, že v prvním čtení je už podpora dohodnuta. „Podpoří nás kolegové z komunistické strany. Pro další čtení rozpočtu budeme muset hledat spojence napříč politickým spektrem.“

Volný dodává, že koalice bude vyjednávat. „Ale předpokládám, že zvítězí zodpovědnost i koaličních poslanců k tomu, že rozpočtové provizorium by bylo to nejhorší, co by tuto zemí v této době mohlo potkat,“ tvrdí.

Rozpočet znamená podporu vlády

Opozici vadí, že návrh státního rozpočtu se schodkem 320 miliard korun nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do kterého by se mohlo dostat zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu.

Piráti a TOP 09 také avizovali, že navrhnou vrátit rozpočet, který ve sněmovně ve středu podpořil i prezident Miloš Zeman, vládě k přepracování.

„Je potřeba říct, že podpora rozpočtu je v principu podporou vlády. A naše podpora je v tuto chvíli dost nepravděpodobná. Premiér Andrej Babiš (ANO) prostě důvěru Pirátů nemá a nemyslíme si, že je namístě umožnit mu takto podporu pro poslední rok vlády,“ zdůrazňuje Ferjenčík.

Návrh, o kterém sněmovna jedná, nemá „zelenou“ ani od Národní rozpočtové rady. Ta tvrdí, že jeho přijetím by se snížily daňové příjmy o 88 miliard korun. Z toho by o 58 miliard přišla státní kasa, rozpočty krajů by ztratily téměř osm miliard korun a víc než 22 miliard by ubylo z příjmu obcí.

Příjmy vs. výdaje

Poslanec Volný nesouhlasí. „Rozpočet je podle mého názoru velice vyvážený, prorůstový a bude podporovat rekonstrukci naší ekonomiky po tom hrozném šoku, který způsobil koronavirus,“ říká.

Některé opozicí požadované parametry podle něj do návrhu ani být zahrnuty nemohly, protože nejsou schváleny. „Jsou tam pro i proti, tedy daňové změny, které přinesou peníze do rozpočtu, ale taky takové, které budou zvyšovat deficit, a to je právě ta superhrubá mzda.“

Na to Ferjenčík reaguje slovy: „Volný teď hovoří o tom, že se některé daně zvyšují, ale my se bavíme o desítkách miliard na straně výpadů příjmů – a maximálně o jednotkách miliard na straně zvýšení příjmů. Ta čísla se nesčítají.“

