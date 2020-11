Dušek: Pod 1000 nakažených denně bychom se mohli dostat dřív než v prosinci. Pomoci by měl státní svátek

Od pondělí se Česko začíná řídit protiepidemickým systémem rozdělujícím možné riziko šíření koronaviru do pěti stupňů. Podle nich by měla vláda rozhodovat, která z opatření rozvolní, nebo naopak zpřísní. Pokud by se situace nezhoršovala, ministerstvo zdravotnictví vládě navrhne zmírnění části opatření už od příštího týdne. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek řekl Radiožurnálu, že by tomu měl pomoc i státní svátek. Praha 9:29 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký je aktuální trend v nárůstu případů? Bývalý ministr zdravotnictví epidemiolog Roman Prymula v neděli řekl, že pod 1000 nakažených denně by se Česko mohlo dostat v prosinci. Vidíte to stejně?

Myslím si, že to nastane dříve, ale teď není podstatné bavit se o takových předpokladech, protože rozhodující bude vývoj v pracovních dnech tohoto týdne po státním svátku. Myslím si, že státní svátek podobně jako 28. říjen ještě přispěje ke snížení mobility, sociálních kontaktů a že propad počtu nově diagnostikovaných bude rychlejší.

Ve kterých skupinách teď přibývá nejvíc nakažených?

To je dobrá otázka. Zasaženy jsou v podstatě všechny věkové skupiny. V poslední době mě hodně trápilo, že nám progresivně přibývaly naopak seniorní skupiny pacientů, což je samozřejmě velmi špatná zpráva i pro budoucí potřebu hospitalizací. Tam jsme se dostali z nějakých deseti patnácti procent nově diagnostikovaných až na 18 nebo 19. Nejnovější data z víkendu ale ukazují, že i tenhle trend by se zase mohl začít vracet zpátky do období, kdy jsme třeba v září měli ze všech pozitivně diagnostikovaných seniorních skupin do 10 procent.

Co zatím ukazují data z plošného testování v domovech seniorů? Je to právě tohle, nebo jste došli ještě k něčemu jinému?

Data v tuto chvíli vyhodnocujeme. Zahájili jsme plošné sběry těchto antigenních testů. Ukazují v tuto chvíli přibližně 18 procent pozitivních záchytů, což je asi zřejmě očekávatelný výsledek.