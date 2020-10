Od čtvrtečního rána platí nová zpřísněná opatření. Čísla nakažených dál rekordně rostou a vláda se rozhodla přistoupit k lockdownu, i když premiér Andrej Babiš (ANO) ho tak nenazval. „Myslím si, že reakce lidí není taková, jakou ji vláda čekala, a na základě sociologických dat se rozhodla přijít rychleji s tvrdými opatřeními,“ komentuje výkonný ředitel centra Bisop René Levinský. Praha 18:58 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Vůbec si ale nemyslím, že by to byla chyba lidí. A byl bych velice nerad, aby to tak někdo pochopil,“ upozorňuje matematik, který se mimo jiné při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je před námi šest až osm nepříjemných měsíců, občané za to ale nemůžou, tvrdí matematik Levinský

Hlavní potíž je podle něj v tom, že opatření jsou komplikovaně komunikována: „Nechci si z toho nějak utahovat, ale když jsme včera slyšeli třeba ten seznam výjimek – bylo to poměrně dlouhé…“

Jedna věc je, co vláda říká, a druhá jak se chová. „Když totiž někdo říká, že situace je vážná, a potom se fyzicky sejde grémium ČSSD, je těžko lidem vysvětlit, že situace skutečně vážná je.“

Magická čísla

Dat a čísel, která má smysl sledovat, je poměrně hodně, vysvětluje odborník na epidemiologické modely. „A všechna jsou podobně magická. Když je srovnáme na časové ose, tak nejdřív vidíme sociologická data, pak detekované pozitivní případy, nemocné, situaci na JIPkách a nakonec zemřelé,“ vypočítává.

„Aby se situace stabilizovala, je potřeba aktivity a sociální kontakty lidí snížit o 30 až o 40 procent.“ René Levinský

Sociologická data nám umožňují podívat se zpátky v čase – zjistit, jak se lidé chovali a jaký efekt lze bezprostředně očekávat. Jejich výhodou je rychlost, ale vychází z dotazníků a informací od společností, jako je Google nebo Apple, proto mají nižší validitu.

„O mrtvých se nedá diskutovat, to jsou tvrdá data, ale známe je s až třítýdenním zpožděním,“ říká Levinský a dodává: „Z našich modelů vidíme, že aby se situace stabilizovala, je potřeba aktivity a sociální kontakty lidí snížit o 30 až 40 procent. Ve chvíli, kdy to uvidíme, můžeme si pomalu říkat, že to bude za 14 dní lepší.“

Světlo na konci tunelu

„Tato země byla mnohokrát v situaci, kdy světlo na konci tunelu nebylo vůbec žádné.“ René Levinský

Další velká chyba vlády je, že se nemluví o nějaké vzdálené perspektivě – světle na konci tunelu, myslí si Levinský: „Začala velkovýroba vakcíny v USA, testy by měly být do konce listopadu. A podle mě je velice realistické, že v České republice může být očkovací látka nejpozději v létě příštího roku.“

„Je před námi tedy nějakých šest až osm měsíců, které nebudou nijak příjemné, ale je to perspektiva. Tato země byla mnohokrát v situaci, kdy světlo na konci tunelu nebylo vůbec žádné.“

Matematik radí vládě, aby jasně komunikovala. „Tohle je na tři čtvrtě roku, tak pojďme teď ta tvrdá opatření vydržet, potom znovu postavíme trasování a testování a zbytek prožijeme s omezením na 10 až 20 procent,“ navrhuje plán, se kterým by mohla přijít vláda.

Pokud se podaří zvrátit exponenciální nárůst nakažených, je podle Levinského reálné, že tři čtvrtě roku s covidem-19 přečkáme s půl milionem lidí v karanténě. „Zbylí občané ale budou moct normálně žít,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam speciálu Šárky Fenykové. Dalšími hosty byli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.