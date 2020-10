Z Hradce Králové, přes D11 a okruh do Letňan. Do Prahy míří část vybavení pro záložní nemocnici

V pondělí ráno odjela z Hradce Králové hlavní část transportu armádní techniky na výstaviště v pražských Letňanech. Právě tam má do neděle vzniknout záložní nemocnice pro pacienty s onemocněním covid-19. První vojáci se vydali na cestu v osm hodin. Řidiči musí počítat s omezením na trase. Hradec Králové/Praha 9:38 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konvoj s vybavením pro nemocnici v pražských Letňanech | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

První část vojenského konvoje vyjela ze skladu Agentury vojenského zdravotnictví na Slezském předměstí Hradce Králové na čas – v 8.00, informuje reportér Českého rozhlasu Hradec Králové, který konvoj sleduje. Aktuálně je na trase vůbec nejvíce zdravotnického materiálu a techniky ze všech částí transportu.

Kolona se proplete Hradcem Králové, má přednost v křižovatkách. Řidiči musí počítat se zdržením. Pak vojáci najedou na dálnici D11, v Praze se napojí na okruh a sjedou z něj právě až v Letňanech.

Jak vojáci říkali před vyjetím, tak neočekávají na dálnici žádné komplikace. Měli by jet konstantní rychlostí v pravém jízdním pruhu, takže by se konvoj měl dát předjet. Do konvoje nesmí jiná auta vjíždět. Řidiči ho vždy musí předjet celý.

V koloně, kterou doprovází vojenská policie, jede 16 vozidel a souprav. Celkem je teď na trase přes 160 tun zdravotnického materiálu a vybavení.

Vojáci do Prahy vezou vybavení 6. a 7. polní nemocnice. Naváží například několik intenzivních a 80 standardních lůžek, operační sál, jednotku intenzivní péče, laboratoře a rentgeny. Toho vybavení bude opravdu hodně a navážení bude trvat až do pátku.