Petříček: Německo zřejmě ve středu označí celé Česko za rizikové. Bude vyžadovat karanténu nebo test

Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude pro vstup na své území vyžadovat test na koronavirus nebo karanténu. V úterý to v Bruselu řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Česko podle něj jedná o výjimkách například pro přeshraniční pracovníky. Německo již nyní považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Středočeský kraj. Aktualizováno Brusel 9:18 22. 9. 2020 (Aktualizováno: 9:36 22. 9. 2020)

Případné opatření Německa směrem k Česku je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka pochopitelné. Ještě ale není zcela jisté, zda k němu skutečně přikročí. Podle Petříčka je to ale velmi pravděpodobné.

„Vzhledem k epidemiologické situaci a k tomu, že nárůsty nových případů u nás jsou výrazně vyšší než v sousedním Německu, lze předpokládat, že toto rozhodnutí může zítra padnout,“ konstatoval Petříček.

Avizoval také, že požádal německého ministra zahraničí Heika Maase o výjimky pro určité skupiny lidí. „Pokud by se tak stalo, žádal jsem Heika Maase o výjimky především pro pendlery, studenty, rozdělené rodiny a tranzit,“ vyjmenoval.

Cílem je podle něj i to, aby případná opatření měla minimální vliv na ekonomiku.

„Německé straně poskytujeme velmi detailní epidemiologická data, aby viděli, že příhraniční okresy nejsou tak zasažené. Aby nebránili opatřeními německým občanům jezdit na nákup do České republiky, protože by to poznamenalo ekonomiku příhraničních oblastí,“ uvedl český ministr zahraničí.

Jednání s německou stranou pokračují, dodal Petříček. Němečtí experti budou podle něj o podmínkách pro Čechy rozhodovat ve středu večer.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zakázány také nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, lidé ale musejí počítat s omezeními. Například karanténou nebo testem.