Plaga: Školy jsou na distanční výuku lépe připravené než na jaře. Ale stále jsou místa bez internetu

Od pondělí 5. října, kdy začne platit nouzový stav, se uzavřou střední školy v regionech, které jsou vyznačeny na epidemiologickém semaforu červenou a oranžovou barvou. Praktickou výuku se podařilo zachovat, Plaga to označil za velmi pozitivní.

„Do jednání jsem vstupoval s tím, že aby opatření měla v oblasti školství nějaký efekt, tak musí být doprovázena dalšími opatřeními. Ukazují to i výzkumu: když izolovaně zasahujete do školství, tak to nic velkého nepřináší. A hlavní myšlenkou je, že vzdělávání musí být zachováno,“ připomíná Plaga.

A shrnul, co se od pondělí pro žáky a studenty mění: „Střední školy ve vyhlášených regionech, které ve čtvrtek vyhlásí hygienické stanice, přechází kompletně na distanční výuku. Týká se to i prvních ročníků, ale praktické vyučování probíhá dál. Nižší ročníky víceletých gymnázií, které odpovídají vyšším ročníkům základních škol, jedou pouze s omezením zpěvu a tělesné výchovy.“

Jsou školy připravené?

Od jara se ministerstvo školství zaměřilo podle Plagy nejen na vylepšení metodiky, jak vyučovat distančně, tak na vylepšení školního počítačového vybavení, hardwaru a softwaru.

„České školství je mnohem lépe než na jaře připraveno na to, že mohou nastat karanténní opatření.“ Robert Plaga

„Do základních škol a víceletých gymnázií jsme intervenovali částkou 1,3 miliardy korun na posílení vybavení pro učitele i zápůjčního fondu pro studenty. Byť hlavní vybavení škol má být na bedrech zřizovatelů,“ tvrdí s tím, že učitelé měli od jara zájem i o různé webináře a způsoby, jak se v distanční výuce zlepšit.

Plaga připouští, že i dnes jsou v Česku místa, kde není dostatečné internetové připojení. „Pokrytí může být problémem. Ale jsou i jiné nástroje zadávání úkolů než online,“ přiznává ministr s tím, že je potřeba distanční výuku přizpůsobit možnostem žákům.

A dodává: „Doufám, že internetové pokrytí bude komplexně řešeno ze strany ministerstva průmyslu a obchodu v následujících letech.“

‚Pět dní dopředu jsme to nečekali‘

V následujícím období by Plaga rád navázal na osvědčený způsob komunikace s řediteli prostřednictvím datových stránek. „Jakmile hygienická stanice zveřejní opatření, budeme je rozesílat. To se nám na jaře osvědčilo,“ slibuje.

Zkušenost ředitele Střední ScioŠkoly Filipa Dobrovolného ale zatím hladký průběh předávání informací nepotvrzuje. Například po vyhlášení nouzového stavu prý do datové schránky od ministerstva nic nedorazilo.

„Informace se dozvídám z médií. To není úplně komfortní. Je sice lepší, že se to dozvíme z médií, než vůbec, ale ocenil bych víc, kdyby informace přišly do škol zároveň s tím, jak přichází do médií.“

Dobrovolný nicméně oceňuje, že o plánovaném uzavření se střední školy dozvěděly s téměř týdenním předstihem. „Paradoxně jediná možnost, na kterou jsme nebyli připraveni, byla varianta, že se to dozvíme pět dní dopředu.“

Bez příjmů od zahraničních studentů

Na podstatně složitější situaci si ale stěžuje rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která připomíná, že vysoké školy se o zrušení prezenční výuky naopak dozvěděly jen několik hodin předem.

„Jsem ráda, že ministr zmiňuje, že vzdělání má prioritu. Minulý týden to tak totiž nevypadalo – zatímco studenti nesměli do školy, mohli se v počtu tisíc lidí potkat na fotbale nebo na hokeji.“

Nerudová oceňuje, že opatření jsou v tuto chvíli vyváženější a že nedošlo k zavření základních škol, což by znovu negativně ovlivnilo tuzemskou ekonomiku.

„Ráda bych nicméně upozornila ještě na jeden ekonomický dopad, který nerezonuje ve veřejném prostoru. A to je důsledek toho, že jsme se dostali ve vztahu k ostatním zemím na červenou listinu. Vysoké školy teď velmi trpí ztrátou příjmů od zahraničních studentů samoplátců, kteří k nám jezdili,“ říká.

A dodává, že vzhledem k vyhlášenému omezení prezenční výuky na vysokých školách „do odvolání“ nemají zahraniční studenti žádnou časovou perspektivu návratu do školy. A tak se chystají ve velkém odjíždět zpátky domů.

Poslechněte si audiozáznam speciálu Jana Burdy a Martiny Maškové. Řeč přišla také na psychologii žáků a vliv plánovaných omezení na duševní zdraví mladých lidí.

Hosty byli: Robert Plaga, ANO, ministr školství Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity Filip Dobrovolný, ředitel Střední ScioŠkoly Simona Hoskovcová, dětská psycholožka